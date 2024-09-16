Зеленський провів засідання Ставки — що обговорили

Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 16 вересня, провів засідання Ставки. Він заявив про роботу над покращенням центрів бойової підготовки

Про це український лідер повідомив у Telegram.

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Глава держави заслухав зведення щодо обстановки на фронті, а також детальні доповіді обох розвідок — СЗР та ГУР — щодо намірів ворога і ситуації в його лавах. За словами Зеленського, розвідники відзначили помітне погіршення дисципліни в російських підрозділах.

Другою темою було поточний стан готовності інженерного захисту на об’єктах критичної інфраструктури та календар завершення робіт.

"Питання номер три — центри бойової підготовки. Заслухав доповідь головного інспектора МО Ігоря Воронченка. Дав доручення Генштабу надати перелік заходів для покращення роботи центрів. Держава зобов’язана гарантувати якісну підготовку тим, хто її захищає", — розповів Зеленський.

Наприкінці обговорили безпілотники. За словами глави держави, деякі найбільші держави-експортери компонентів для дронів запроваджують експортні обмеження. Зеленський додав, що Україна знає, як зробити, щоб ці обмеження не стали для нас критичними.