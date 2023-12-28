Зеленский заявил о существенных наработках в защите от коллаборантов и наводчиков

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня подытожил проведенный день. Он заявил о существенных результатах в защите от коллаборантов и наводчиков, а также в противодействии преступности.

Эти и другие итоги 673 дня войны он подвел в своем вечернем видеообращении.

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"Селектор. Внутренняя ситуация. Ликвидация последствий российских ударов. В частности, Херсон и Херсонская область, Запорожская область, другие регионы. Благодарен каждому спасателю, каждому врачу, каждому полицейскому", — резюмирует глава государства.

Также Президент сегодня принимал доклады от МВД и СБУ о защите от коллаборантов и наводчиков, а также в противодействии преступности. Он подчеркнул, что есть существенные хорошие результаты. Также он затронул тему экономики.

"Работа нашего экспортного коридора в Черном море: уже более 12 миллионов тонн грузов. Особенно весомы результаты за декабрь, и это чувствуется на уровне всей нашей экономики", — подчеркнул Зеленский.

Он также добавил, что сегодня было итоговое совещание по переговорам о гарантиях безопасности для Украины.

"Есть базовая декларация "Группы семи" — Вильнюсская декларация. Ее уже поддержали 30 государств. Началась двусторонняя работа по гарантиям, и в следующем году продолжим", — сказал глава государства.

Зеленский добавил, что сегодня поговорил с Папой римским Франциском.

"Обсудили нашу совместную работу по Формуле мира — более 80 государств уже в процессе на уровне своих представителей. Будет больше", — резюмирует он, и выразил понтифику благодарность.

Отдельно он поблагодарил США за новый оборонный пакет от Соединенных Штатов — уже 34-й за этот год, и 54-й за время полномасштабной войны.

"Террор всегда должен проигрывать. И мы все вместе в свободном мире это обеспечим — сделаем все, чтобы и в следующем году сохранить достойный уровень взаимодействия ради нашей общей силы, силы всех, кто противостоит террору", — сказал Президент.

Глава государства принимал также доклады по ключевым фронтовым направлениям Харьковской области, Донецкой области, Запорожья и левобережья Херсона.

"Устойчивость сейчас, сила сейчас, результаты сейчас определяют, как пройдет эта зима полномасштабной войны и что будем ожидать со следующего года", — подытожил Президент, которые всегда поблагодарил украинских защитников.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский поблагодарил Президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена, Конгресс и американский народ за новый пакет военной помощи стоимостью 250 миллионов долларов. В то же время в Минреинтеграции назвали годовое количество указов главы государства относительно введенных им санкций.