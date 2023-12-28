Зеленський заявив про суттєві напрацювання у захисті від колаборантів та навідників

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський сьогодні підсумував проведений день. Він заявив про суттєві результати в захисті від колаборантів та навідників, а також у протидії злочинності.

Ці та інші підсумки 673 дні війни він підбив у своєму вечірньому відеозверненні.

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"Селектор. Внутрішня ситуація. Ліквідація наслідків російських ударів. Зокрема, Херсон та Херсонщина, Запорізька область, інші регіони. Вдячний кожному рятувальнику, кожному лікарю, кожному поліцейському", — резюмує голова держави.

Також Президент сьогодні приймав доповіді від МВС та СБУ стосовно захисту від колаборантів та навідників, а також в протидії злочинності. Він наголосив, що є суттєві хороші результати.

Також він зачепив тему економіки.

"Робота нашого експортного коридору в Чорному морі: вже понад 12 мільйонів тонн вантажів. Особливо вагомі результати за грудень, і це відчувається на рівні всієї нашої економіки", — акцентував Зеленський.

Він також додав, що сьогодні була підсумкова нарада щодо перемовин про безпекові гарантії для України.

"Є базова декларація "Групи семи" — Вільнюська декларація. Її вже підтримали 30 держав. Почалася двостороння робота щодо гарантій, і наступного року продовжимо", — сказав голова держави.

Зеленський водночас додав, що сьогодні поговорив з Папою римським Франциском.

"Обговорили нашу спільну роботу щодо Формули миру — понад 80 держав уже в процесі на рівні своїх представників. Буде більше", — резюмує він, та висловив понтифіку подяку.

Окремо він подякував США за новий оборонний пакет від Сполучених Штатів — уже 34-й за цей рік і 54-й за час повномасштабної війни.

"Терор завжди повинен програвати. І ми всі разом у вільному світі це забезпечимо — зробимо все, щоб і наступного року зберегти належний рівень взаємодії заради нашої спільної сили, сили всіх, хто протистоїть терору", — сказав Президент.

Голова держави приймав також доповіді з ключових фронтових напрямків Харківщини, Донеччини, Запоріжжя та лівобережжя Херсона.

"Стійкість зараз, сила зараз, результати зараз визначають, як мине ця зима повномасштабної війни та що будемо очікувати від наступного року", — підсумував Президент, та які завжди подякував українським захисникам.

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський подякував Президенту Сполучених Штатів Америки Джо Байдену, Конгресу та американському народу за новий пакет військової допомоги вартістю 250 мільйонів доларів. Водночас в Мінреінтеграції назвали річну кількість указів голови держави стосовно запроваджених ним санкцій.