Курск является финалом для Путина и его войны, — вечернее обращение Зеленского.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Курск станет финалом для Владимира Путина и его войны. Также он поблагодарил украинских военных за существенное пополнение обменного фонда.

Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении в понедельник, 12 августа.

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"Мы видим, как Россия во времена Путина действительно движется: 24 года назад была катастрофа "Курска" — символическое начало его правления; а сейчас видно, что является финалом для него. И тоже Курск. Катастрофа его войны", — заявил Зеленский.

По его словам, Россия принесла войну другим странам, и теперь она возвращается к ним. Он добавил, что Украина всегда стремилась только к миру.

"Я благодарю всех, кто помогает! Слава всем, кто воюет, кто работает ради Украины!" — добавил президент.

Что известно о катастрофе "Курска"

12 августа 2000 года в Баренцевом море во время учебных маневров затонула российская атомная подлодка "Курск". Все 118 человек, которые находились на борту, погибли.

Трагедия с "Курском" произошла спустя три месяца после того, как Владимир Путин впервые взял на себя президентские полномочия России.