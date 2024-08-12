Курськ є фіналом для Путіна та його війни, — вечірнє звернення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Курськ стане фіналом для Володимира Путіна та його війни. Також він подякував українським військовим за суттєве поповнення обмінного фонду.

Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні у понеділок, 12 серпня.

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"Ми бачимо, як Росія за часів Путіна насправді рухається: 24 роки тому була катастрофа "Курська" — символічний початок його правління; а зараз видно, що є фіналом для нього. І теж Курськ. Катастрофа його війни", — заявив Зеленський.

За його словами, що Росія принесла війну іншим країнам, і тепер вона повертається до них. Він додав, що Україна завжди прагнула лише до миру.

"Я дякую всім, хто допомагає! Слава всім, хто воює, хто працює заради України!" — додав президент.

Що відомо про катастрофу "Курську"

12 серпня 2000 року в Баренцевому морі під час навчальних маневрів затонув російський атомний підводний човен "Курськ". Всі 118 осіб, які перебували на борту, загинули.

Трагедія з "Курськом" сталася через три місяці після того, як Володимир Путін уперше взяв на себе президентські повноваження Росії.