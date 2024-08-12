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Зеленський заявив, що Курськ є фіналом для Путіна та його війни

12 серпня 2024 20:35
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Курськ є фіналом для Путіна та його війни, — вечірнє звернення Зеленського
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Курськ стане фіналом для Володимира Путіна та його війни. Також він подякував українським військовим за суттєве поповнення обмінного фонду.

Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні у понеділок, 12 серпня.

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"Ми бачимо, як Росія за часів Путіна насправді рухається: 24 роки тому була катастрофа "Курська" — символічний початок його правління; а зараз видно, що є фіналом для нього. І теж Курськ. Катастрофа його війни", — заявив Зеленський.

За його словами, що Росія принесла війну іншим країнам, і тепер вона повертається до них. Він додав, що Україна завжди прагнула лише до миру.

"Я дякую всім, хто допомагає! Слава всім, хто воює, хто працює заради України!" — додав президент.

Що відомо про катастрофу "Курську"

12 серпня 2000 року в Баренцевому морі під час навчальних маневрів затонув російський атомний підводний човен "Курськ". Всі 118 осіб, які перебували на борту, загинули.

Трагедія з "Курськом" сталася через три місяці після того, як Володимир Путін уперше взяв на себе президентські повноваження Росії.

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