Обращение Владимира Зеленского 8 августа — главные моменты

Зеленский заявил, что Россия должна чувствовать, что ею сделано — интригующее обращение
В вечернем обращении Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня уже заслушал три результативных доклада главкома Александра Сырского, а также доклады руководителя СБУ и министра обороны Украины.
Об этом Президент Зеленский заявил в четверг, 8 августа.
Обращение Зеленского 8 августа
"Украинцы умеют достигать своих целей. И это не мы выбрали достигать целей в войне. Россия принесла войну на нашу землю и должна чувствовать, что ею сделано. Мы же стремимся как можно быстрее достигать своих целей в мирное время — в условиях справедливого мира", — заявил Зеленский.
Как сообщил Зеленский, сегодня также был доклад министра обороны Рустема Умерова о поставках вооружений и техники украинской армии, которое должно быть своевременным.
Докладывал сегодня также руководитель СБУ Василий Малюк — о спецоперациях и деликатной работе СБУ, которая защищает украинцев от российских диверсий и попыток покушения внутри государства.
О чем еще говорил Президент
- Поблагодарил разработчиков нового госсервиса "Армия+" — бумажную армию надо оставить в прошлом.
- Украинцы не должны тратить время на устаревшую бюрократию — ждем открытия третьего сервиса для детей и родителей.
- Продолжается работа над реальным сотрудничеством с НАТО и защитой от ракет и дронов.
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