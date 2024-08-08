Обращение Владимира Зеленского 8 августа — главные моменты

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

В вечернем обращении Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня уже заслушал три результативных доклада главкома Александра Сырского, а также доклады руководителя СБУ и министра обороны Украины.

Об этом Президент Зеленский заявил в четверг, 8 августа.

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Обращение Зеленского 8 августа

"Украинцы умеют достигать своих целей. И это не мы выбрали достигать целей в войне. Россия принесла войну на нашу землю и должна чувствовать, что ею сделано. Мы же стремимся как можно быстрее достигать своих целей в мирное время — в условиях справедливого мира", — заявил Зеленский.

Как сообщил Зеленский, сегодня также был доклад министра обороны Рустема Умерова о поставках вооружений и техники украинской армии, которое должно быть своевременным.

Докладывал сегодня также руководитель СБУ Василий Малюк — о спецоперациях и деликатной работе СБУ, которая защищает украинцев от российских диверсий и попыток покушения внутри государства.

О чем еще говорил Президент