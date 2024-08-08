Звернення Володимира Зеленського 8 серпня — головні моменти

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

У вечірньому зверненні Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні вже заслухав три результативні доповіді головкома Олександра Сирського, а також доповіді керівника СБУ та міністра оборони України.

Про це Президент Зеленський заявив у четвер, 8 серпня.

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"Українці вміють досягати своїх цілей. І це не ми вибрали досягати цілей у війні. Росія принесла війну на нашу землю і повинна відчувати, що нею зроблене. Ми ж прагнемо якнайшвидше досягати своїх цілей у мирний час — за умов справедливого миру", — заявив Зеленський.

Як повідомив Зеленський, сьогодні також була доповідь міністра оборони Рустема Умєрова щодо постачання озброєнь та техніки українській армії, яке має бути вчасним.

Доповідав сьогодні також керівник СБУ Василь Малюк — про спецоперації та про делікатну роботу СБУ, яка захищає українців від російських диверсій та спроб замахів усередині держави.

Про що ще говорив Президент