Россияне используют территорию ЗАЭС для ударов по Никополю, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: РБК-Украина

Россия шантажирует мир угрозой катастрофы на Запорожской АЭС, хранит на территории атомной станции военную технику и боеприпасы. Но прежде всего использует ее как площадку для нанесения ударов по Никополю и другим общинам.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram в понедельник, 19 августа.

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"Россия шантажирует мир угрозой катастрофы на ЗАЭС, использует территорию станции как площадку для ударов по Никополю и другим громадам рядом, хранит военную технику и боеприпасы на территории ЗАЭС. Только возвращение станции под украинский контроль будет означать полное соблюдение всех норм безопасности и вообще возвращение ситуации вокруг ЗАЭС к нормальности", — заявил Зеленский.

Он напомнил, что уже более двух лет российские оккупанты контролируют крупнейшую в Европе атомную станцию — Запорожскую АЭС. Неизменно российское присутствие означает фундаментальную угрозу радиационной безопасности Украины, Европы и мира.

"В течение десятилетий Украина гарантировала самый высокий уровень безопасности ядерных объектов, и так будет и дальше, но для этого должно прекратиться преступное российское присутствие на ЗАЭС", — отметил Президент.