Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Зеленский заявил, что россияне используют территорию ЗАЭС для ударов по Никополю arrow

Зеленский заявил, что россияне используют территорию ЗАЭС для ударов по Никополю

19 августа 2024 11:16
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор
Россияне используют территорию ЗАЭС для ударов по Никополю, — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: РБК-Украина
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор

Россия шантажирует мир угрозой катастрофы на Запорожской АЭС, хранит на территории атомной станции военную технику и боеприпасы. Но прежде всего использует ее как площадку для нанесения ударов по Никополю и другим общинам.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram в понедельник, 19 августа.

Читайте также:

Двухлетняя оккупация ЗАЭС и шантаж России

"Россия шантажирует мир угрозой катастрофы на ЗАЭС, использует территорию станции как площадку для ударов по Никополю и другим громадам рядом, хранит военную технику и боеприпасы на территории ЗАЭС. Только возвращение станции под украинский контроль будет означать полное соблюдение всех норм безопасности и вообще возвращение ситуации вокруг ЗАЭС к нормальности", — заявил Зеленский.

Он напомнил, что уже более двух лет российские оккупанты контролируют крупнейшую в Европе атомную станцию — Запорожскую АЭС. Неизменно российское присутствие означает фундаментальную угрозу радиационной безопасности Украины, Европы и мира.

"В течение десятилетий Украина гарантировала самый высокий уровень безопасности ядерных объектов, и так будет и дальше, но для этого должно прекратиться преступное российское присутствие на ЗАЭС", — отметил Президент.

Также важные новости дня по теме:

Владимир Зеленский российские войска Запорожская область Энергодар ЗАЭС оккупанты оккупация война в Украине

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

12:42 Депутат объяснила, имеет ли человек право на отсрочку в случае потери близкого с первого круга

12:41 Украинцам повысили зарплаты — кому платят 40 тыс. гривен

Text

12:32 Эксперт ответил, вернули ли украинские беженцы Польши деньги, которые она дала для содержания

12:23 В Николаевской области сейчас раздаются взрывы

12:15 Во Львовской области мотоцикл врезался в авто — пострадали несовершеннолетние

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка - 80x80

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка

12:11 Блинкен прибыл в Израиль, чтобы добиться прекращения огня в Газе

11:55 Укрпошта выпускает новую марку в честь Дня Независимости Украины — где ее приобрести

11:52 Рост курса доллара — Нацбанк сократил поддержку гривны

11:51 Пьяный пенсионер с Одесчины открыл стрельбу по животным — подробности

Text

11:41 В Сухопутных войсках назвали количество людей, которые Россия вынуждена перебросить на Курщину

12:42 Депутат объяснила, имеет ли человек право на отсрочку в случае потери близкого с первого круга

12:41 Украинцам повысили зарплаты — кому платят 40 тыс. гривен

12:23 В Николаевской области сейчас раздаются взрывы

12:15 Во Львовской области мотоцикл врезался в авто — пострадали несовершеннолетние

12:11 Блинкен прибыл в Израиль, чтобы добиться прекращения огня в Газе

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка - 80x80

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка

11:55 Укрпошта выпускает новую марку в честь Дня Независимости Украины — где ее приобрести

11:52 Рост курса доллара — Нацбанк сократил поддержку гривны

11:51 Пьяный пенсионер с Одесчины открыл стрельбу по животным — подробности

11:41 Трубин получил травму — когда украинский голкипер вернется на поле

11:23 Заповедника больше не существует — что оккупанты сделали с "Асканией-Новой"

Эксклюзив

06:24 Сложных пациентов и операций меньше не стало — как работает Охматдет после ракетного удара

Эксклюзив

06:17 Арбузный бум — как фермер из Херсона выращивает арбузы во Львовской области

16 августа 2024
Эксклюзив

18:41 Война войной, а Коблево посетить надо — условия и цены на отдых

16:48 Новый скандал в Одессе из-за российской музыки — что слушают во время войны

15 августа 2024

18:47 Лето подходит к концу — как изменились цены в Одессе на отдых у бассейна

15:19 Наступление на Курск — как его оценивают в Одессе и чего ждут

14 августа 2024

06:40 В Украине дорожает золото — цены за 1 г драгоценного металла в августе

13 августа 2024
Эксклюзив

06:47 Один человек умер, трое в реанимации — во Львовской области бурлит новый штамм коронавируса FLIRT

06:40 Цены за 1 кг латуни в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

06:30 В августе обвалились цены на сою — сколько стоит зерно в Украине

Text

12:32 Эксперт ответил, вернули ли украинские беженцы Польши деньги, которые она дала для содержания

Text

11:41 В Сухопутных войсках назвали количество людей, которые Россия вынуждена перебросить на Курщину

Text

11:19 ВСУ в Курской области могли разбить российские силы, угрожавшие НАТО — эксперт рассказал детали

Text

08:00 Продвижение в Курской области и экстренное заявление Зеленского — эфир Ранок.LIVE

18 августа 2024
Text

00:08 Эксперт спрогнозировал, какое количество украинцев вернется после войны — цифры неутешительны

17 августа 2024
Text

16:01 Офицер ВСУ Сергей Цехоцкий призвал жителей Донбасса эвакуироваться и не мешать военным

Text

10:22 Чего больше боится на войне пилот дрона — боец ГНСУ рассказал о страхах на передовой

16 августа 2024
Text

17:50 Кадры первых часов Курской операции и коррупция в ТЦК в Киевской области — эфир Вечір.LIVE

Text

13:49 В Украине могут появиться проблемы с зарплатами для бюджетников — Камельчук объяснил причину

Text

13:00 Изменения для украинцев в Польше и наступление ВСУ — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

16 августа 2024

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

7 августа 2024

09:31 Бущан переходит в известный клуб — Динамо готовит трансфер

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

8 августа 2024

10:01 Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения

9 августа 2024

11:52 Ехала в Украину с 40 тысячами долларов — на границе с Одесчиной задержали гражданку Молдовы

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

8 августа 2024

06:45 Вкусный венгерский паштет всего из трех простых ингредиентов — готовится к завтраку за пять минут