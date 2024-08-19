Росіяни використовують територію ЗАЕС для ударів по Нікополю, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: РБК-Україна

Росія шантажує світ загрозою катастрофи на Запорізькій АЕС, зберігає на території атомної станції військову техніку та боєприпаси. Але перш за все — використовує її як майданчик для завдання ударів по Нікополю та інших громадах.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в Telegram у понеділок, 19 серпня.

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"Росія шантажує світ загрозою катастрофи на ЗАЕС, використовує територію станції як майданчик для ударів по Нікополю та інших громадах поруч, зберігає військову техніку та боєприпаси на території ЗАЕС. Тільки повернення станції під український контроль означатиме повне дотримання всіх норм безпеки і загалом повернення ситуації навколо ЗАЕС до нормальності", — заявив Зеленський.

Він нагадав, що вже понад два роки російські окупанти контролюють найбільшу у Європі атомну станцію — Запорізьку АЕС. Незмінно російська присутність означає фундаментальну загрозу радіаційній безпеці України, всієї Європи і світу.

"Протягом десятиліть Україна гарантувала найвищий рівень безпеки ядерних обʼєктів, і так буде й надалі, але для цього має припинитися злочинна російська присутність на ЗАЕС", — зауважив Президент.