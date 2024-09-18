Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о завершении подготовки "плана победы". Глава государства заявил, что никакой "заморозки" войны быть не может.

Об этом Зеленский заявил во время вечернего видеообращения.

Читайте также:

Вечернее обращение Зеленского

"Хочу поблагодарить сегодня наших воинов, которые обеспечивают нашу, украинскую, дальнобойность. Очень важный результат есть за минувшую ночь на территории России, и именно такие вещи ослабляют врага. Я благодарю всех, кто задействован. Такая вдохновляющая точность. Наши специальные службы: Служба безопасности, ГУР, Силы специальных операций — спасибо!" — заявил Зеленский.

По словам президента, генерал Сырский доложил об изменениях в Курской операции, отметив, что все украинские подразделения действуют слаженно и ситуация там находится под контролем.

Глава государства заявил, что особое внимание уделяется регионам Харьковщины и Донбасса, в частности Покровской, Торецкой и Курахово. Он также рассказал о планах встреч с международными партнерами для реализации ранее достигнутых договоренностей и комплектования бригад Вооруженных сил Украины.