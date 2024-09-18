Зеленский заявил, что Украина полностью подготовила "план победы" — главное из обращения
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о завершении подготовки "плана победы". Глава государства заявил, что никакой "заморозки" войны быть не может.
Об этом Зеленский заявил во время вечернего видеообращения.
Вечернее обращение Зеленского
"Хочу поблагодарить сегодня наших воинов, которые обеспечивают нашу, украинскую, дальнобойность. Очень важный результат есть за минувшую ночь на территории России, и именно такие вещи ослабляют врага. Я благодарю всех, кто задействован. Такая вдохновляющая точность. Наши специальные службы: Служба безопасности, ГУР, Силы специальных операций — спасибо!" — заявил Зеленский.
По словам президента, генерал Сырский доложил об изменениях в Курской операции, отметив, что все украинские подразделения действуют слаженно и ситуация там находится под контролем.
Глава государства заявил, что особое внимание уделяется регионам Харьковщины и Донбасса, в частности Покровской, Торецкой и Курахово. Он также рассказал о планах встреч с международными партнерами для реализации ранее достигнутых договоренностей и комплектования бригад Вооруженных сил Украины.
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