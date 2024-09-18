Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський оголосив про завершення підготовки "плану перемоги". Глава держави заявив, що жодної "заморозки" війни бути не може.

Про це Зеленський заявив під час вечірнього відеозвернення.

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"Хочу подякувати сьогодні нашим воїнам, які забезпечують нашу, українську далекобійність. Дуже важливий результат є за минулу ніч на території Росії, і саме такі речі послаблюють ворога. Я дякую всім, хто задіяний. Така влучність, що надихає. Наші спеціальні служби: Служба безпеки, ГУР, Сили спеціальних операцій — дякую!" — заявив Зеленський.

За словами президента, генерал Сирський доповів про зміни в Курській операції, зазначивши, що всі українські підрозділи діють злагоджено і ситуація там під контролем.

Глава держави заявив, що особлива увага приділяється регіонам Харківщини та Донеччини, зокрема Покровську, Торецьку та Кураховому. Він також розповів про плани зустрічей з міжнародними партнерами з метою реалізації раніше досягнутих домовленостей та комплектування бригад Збройних сил України.