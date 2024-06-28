Саммит НАТО — Украина рассматривает участие в нескольких платформах

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Украина активно готовится к июльскому саммиту НАТО, который пройдет в Вашингтоне. Страна планирует поучаствовать в нескольких платформах в рамках саммита.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Словении Наташей Пирц Мусар в пятницу, 28 июня.

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Украина готовится к саммиту НАТО

"В настоящее время действительно все работают, чтобы этот юбилейный саммит НАТО был успешным. Успешным для всех", — рассказал глава государства.

Он также отметил, что у Украины есть планы принять участие в нескольких платформах в рамках саммита.

"Платформа по коалиции ПВО Patriot. Это заседание обязательно будет. И мы работаем над результатом, как я уже говорил, над результатом относительно соответствующего количества систем Patriot для Украины", — отметил Зеленский.

Второй платформой, участие в которой рассматривает Украина, является пакет поддержки украинских военных.

"Третья история — заседание всех гарантов безопасности. Все, кто мы на пути в НАТО, являются гарантом с мощным документом. Будет соответствующее заседание и посмотрим, какие будут результаты. Начиная с Вильнюса, мы начали Совет Украина-НАТО, будет также заседание и там мы ожидаем сильный документ. Работаем над этим", — заявил президент.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский и находящаяся в Украине с визитом президент Словении Наташа Пирц Мусар почтили память защитников и защитниц, отдавших свои жизни за Украину. Под звуки трубы главы государств почтили павших воинов.

Ранее мы писали, что Зеленский во время визита в Брюссель заявил о необходимости разработки совместного плана действий. Он должен быть сформирован на основе итогов первого саммита мира в течение нескольких месяцев.