Саміт НАТО — Україна розглядає участь в кількох платформах

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Україна активно готується до липневого саміту НАТО, який пройде у Вашингтоні. Країна планує взяти участь в декількох платформах у рамках саміту.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Словенії Наташею Пірц Мусар у п'ятницю, 28 червня.

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Україна готується до саміту НАТО

"Зараз дійсно усі працюють, щоб цей ювілейний саміт НАТО був успішним. Успішним для всіх", — розповів глава держави.

Він також зазначив, що Україна має плани взяти участь в декількох платформах у рамках саміту.

"Платформа щодо коаліції ППО Patriot. Це засідання обов'язково буде. І ми працюємо над результатом, як я вже казав, над результатом щодо відповідної кількості систем Patriot для України", — зауважив Зеленський.

Другою платформою, участь в якій розглядає Україна, є пакет щодо підтримки українських військових.

"Третя історія — засідання всіх гарантів безпеки. Всіх тих, поки ми на шляху до НАТО, є гарантом з потужним документом. Буде відповідне засідання і подивимося які будуть результати. Починаючи з Вільнюса, ми започаткували Раду Україна-НАТО, буде також засідання і там ми очікуємо сильний документ. Працюємо над цим", — заявив президент.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський і президентка Словенії Наташа Пірц Мусар, яка перебуває в Україні з візитом, ушанували пам’ять захисників і захисниць, які віддали свої життя за Україну. Під звуки сурми глави держав віддали шану полеглим воїнам.

Раніше ми писали про те, що Зеленський під час візиту до Брюсселю заявив про необхідність розробки спільного плану дій. Він має бути сформований на основі підсумків першого Саміту миру протягом кількох місяців.