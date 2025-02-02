Должен лично увидеть последствия — Зеленский пригласил Рубио в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио должен приехать в Украину. Ему следует лично увидеть последствия российской агрессии.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью AP.

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Зеленский призвал Рубио приехать в Украину после заявления госсекретаря о том, что война отбросила страну на 100 лет назад.

По словам главы государства, Рубио должен лично увидеть последствия российской агрессии, а также узнать, как украинцы борются за свою безопасность и будущее.

"Он должен приехать в Украину, чтобы собственными глазами увидеть, что сделала Россия. Но также, чтобы понять, что сделал украинский народ и как он смог обеспечить безопасность не только для себя, но и для всего мира", — заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Рубио нужно лично пообщаться с украинцами, чтобы лучше понять реальную ситуацию.

Напомним, после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США госсекретарем стал Марко Рубио. Впоследствии он заявил, что и Украина, и Россия должны пойти на уступки для завершения войны.