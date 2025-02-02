Має особисто побачити наслідки — Зеленський запросив Рубіо в Україну

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Держсекретар США Марко Рубіо повинен приїхати в Україну. Він має особисто побачити наслідки російської агресії.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю AP.

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Зеленський закликав Рубіо приїхати в Україну після заяви держсекретаря про те, що війна відкинула країну на 100 років назад.

За словами глави держави, Рубіо має особисто побачити наслідки російської агресії, а також дізнатися, як українці борються за свою безпеку та майбутнє.

"Він повинен приїхати в Україну, щоб на власні очі побачити, що зробила Росія. Але також, щоб зрозуміти, що зробив український народ і як він зміг забезпечити безпеку не лише для себе, а й для всього світу", — заявив Зеленський.

Президент підкреслив, що Рубіо важливо особисто поспілкуватися з українцями, аби краще зрозуміти реальну ситуацію.

Нагадаємо, після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США держсекретарем став Марко Рубіо. Згодом він заявив, що і Україна, і Росія повинні піти на поступки для завершення війни.