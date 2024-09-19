Зеленский ввел новые санкции против физических и юридических лиц из России, Ирана и Китая

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против шести физических лиц и более 40 юридических лиц. В списке люди из России, Ирана и Китая.

Об этом говорится в указах главы государства в четверг, 19 сентября.

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В частности, указом №638 наложены санкции на шестерых граждан России, Ирана и КНР на десять лет, а также на 40 юридических лиц из этих стран на аналогичный срок.

Указом №369 наложены санкции на два предприятия: российское ООО "Завод судовой светотехники "Маяк" и Федеральное казенное предприятие "Казанский государственный казенный пороховой завод".

"В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 сентября 2024 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", — говорится в указе.