Зеленський запровадив нові санкції проти фізичних і юридичних осіб з Росії, Ірану та Китаю

Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти шістьох фізичних осіб і понад 40 юридичних осіб. У переліку люди з Росії, Ірану та Китаю.

Про це йдеться в указах глави держави у четвер, 19 вересня.

Читайте також:

Нові санкції

Зокрема, указом №638 накладено санкції на шістьох громадян Росії, Ірану та КНР на десять років, а також на 40 юридичних осіб з цих країн на аналогічний термін.

Указом №369 накладено санкції на два підприємства: російське ТОВ "Завод суднової світлотехніки "Маяк" та Федеральне казенне підприємство "Казанський державний казенний пороховий завод".

"Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 вересня 2024 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", — йдеться в указі.