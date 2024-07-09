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Зеленский сделал заявление о восстановлении "Охматдета" — видео

9 июля 2024 19:28
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Зеленский рассказал о планах восстановить детскую больницу "Охматдет"
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о планах восстановить детскую больницу "Охматдет". Он заявил, что Кабинет Министров выделил 100 миллионов гривен в поддержку больницы.

Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении во вторник, 9 июля.

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"Будет еще 300 миллионов. Будут и другие решения и для Киева, и для городов Днепровщины, и Донбасса — всех обязательно мы поддержим. Всем детям, всем семьям — всем, кто пострадал, поможем", — заявил Зеленский.

Президент поблагодарил украинцев за поддержку Охматдета, а также лидеров и стран, выступивших против российского террора.

"Мы ценим вашу поддержку, друзья! Мы на телефоне – мы работаем с партнерами сейчас, чтобы никто не молчал. Чтобы все осуждали. И очень хочется, чтобы все действовали. Чтобы были именно те решения, которые вернут безопасность. В том числе решение здесь, в Вашингтоне, здесь, на саммите НАТО", — отметил глава государства.

Напомним, значительные повреждения из-за российского ракетного удара 8 июля получили корпуса "Охматдета", включая вновь построенные отделения и единственную в стране онкогематологическую лабораторию. Также известно о двух погибших.

Впоследствии Служба безопасности Украины получила доказательства, подтверждающие, что российские оккупанты ударили по детской больнице ракетой Х-101. В частности, на месте удара был обнаружен обломок двигателя.

Владимир Зеленский война дети Украина президент война в Украине Охматдет

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