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Зеленський зробив заяву щодо відновлення "Охматдиту" — відео

9 липня 2024 19:28
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Зеленський розповів про плани відновити дитячу лікарню "Охматдит"
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Президент України Володимир Зеленський розповів про плани відновити дитячу лікарню "Охматдит". Він заявив, що Кабінет міністрів виділив 100 мільйонів гривень на підтримку лікарні.

Про це глава держави повідомив у вечірньому звернені у вівторок, 9 липня.

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"Буде ще 300 мільйонів. Будуть і інші рішення і для Києва, і для міст Дніпровщини, і Донеччини — усіх обов’язково ми підтримаємо. Всім дітям, усім сім’ям — усім, хто постраждав, допоможемо", — заявив Зеленський.

Президент подякував українцям за підтримку Охматдиту, а також лідерам і країнам, які виступили проти російського терору.

"Ми цінуємо вашу підтримку, друзі! Ми на телефоні – ми працюємо з партнерами зараз, щоб ніхто не мовчав. Щоб всі засуджували. І дуже хочеться, щоб всі діяли. Щоб були саме ті рішення, які повернуть безпеку. В тому числі рішення тут, у Вашингтоні, тут, на саміті НАТО", — зазначив глава держави.

Нагадаємо, значних пошкоджень через російський ракетний удар 8 липня зазнали корпуси "Охматдиту", включаючи новозбудовані відділення і єдину в країні онкогематологічну лабораторію. Також відомо про двох загиблих

Згодом Служба безпеки України отримала докази, які підтверджують, що російські окупанти вдарили по дитячій лікарні ракетою Х-101. Зокрема, на місці удару було знайдено уламок двигуна.

Володимир Зеленський війна діти Україна президент війна в Україні Охматдит

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