Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський розповів про плани відновити дитячу лікарню "Охматдит". Він заявив, що Кабінет міністрів виділив 100 мільйонів гривень на підтримку лікарні.

Про це глава держави повідомив у вечірньому звернені у вівторок, 9 липня.

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"Буде ще 300 мільйонів. Будуть і інші рішення і для Києва, і для міст Дніпровщини, і Донеччини — усіх обов’язково ми підтримаємо. Всім дітям, усім сім’ям — усім, хто постраждав, допоможемо", — заявив Зеленський.

Президент подякував українцям за підтримку Охматдиту, а також лідерам і країнам, які виступили проти російського терору.

"Ми цінуємо вашу підтримку, друзі! Ми на телефоні – ми працюємо з партнерами зараз, щоб ніхто не мовчав. Щоб всі засуджували. І дуже хочеться, щоб всі діяли. Щоб були саме ті рішення, які повернуть безпеку. В тому числі рішення тут, у Вашингтоні, тут, на саміті НАТО", — зазначив глава держави.

Нагадаємо, значних пошкоджень через російський ракетний удар 8 липня зазнали корпуси "Охматдиту", включаючи новозбудовані відділення і єдину в країні онкогематологічну лабораторію. Також відомо про двох загиблих.

Згодом Служба безпеки України отримала докази, які підтверджують, що російські окупанти вдарили по дитячій лікарні ракетою Х-101. Зокрема, на місці удару було знайдено уламок двигуна.