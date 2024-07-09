Зеленський зробив заяву щодо відновлення "Охматдиту" — відео
Президент України Володимир Зеленський розповів про плани відновити дитячу лікарню "Охматдит". Він заявив, що Кабінет міністрів виділив 100 мільйонів гривень на підтримку лікарні.
Про це глава держави повідомив у вечірньому звернені у вівторок, 9 липня.
Зеленський про відновлення "Охматдит"
"Буде ще 300 мільйонів. Будуть і інші рішення і для Києва, і для міст Дніпровщини, і Донеччини — усіх обов’язково ми підтримаємо. Всім дітям, усім сім’ям — усім, хто постраждав, допоможемо", — заявив Зеленський.
Президент подякував українцям за підтримку Охматдиту, а також лідерам і країнам, які виступили проти російського терору.
"Ми цінуємо вашу підтримку, друзі! Ми на телефоні – ми працюємо з партнерами зараз, щоб ніхто не мовчав. Щоб всі засуджували. І дуже хочеться, щоб всі діяли. Щоб були саме ті рішення, які повернуть безпеку. В тому числі рішення тут, у Вашингтоні, тут, на саміті НАТО", — зазначив глава держави.
Нагадаємо, значних пошкоджень через російський ракетний удар 8 липня зазнали корпуси "Охматдиту", включаючи новозбудовані відділення і єдину в країні онкогематологічну лабораторію. Також відомо про двох загиблих.
Згодом Служба безпеки України отримала докази, які підтверджують, що російські окупанти вдарили по дитячій лікарні ракетою Х-101. Зокрема, на місці удару було знайдено уламок двигуна.
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