Зеленский встретился с двухпартийной делегацией Конгресса США - о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу 14 сентября встретился с двухпартийной делегацией конгресса Соединенных Штатов Америки. Он анонсировал презентацию плана победы Украины.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

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"Рассказал, что в ближайшее время планирую лично презентовать план победы Украины Джозефу Байдену и кандидатам в Президенты от Республиканской и Демократической партий", — говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что Украина ценит поддержку Президента и Конгресса США с самого начала войны. Он поблагодарил за принятие очень важного законопроекта в Конгрессе.

"Надеюсь, что все это поступит как можно скорее в Украину и усилит нашу армию", — добавил украинский лидер.