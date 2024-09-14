Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Конгресу США — про що говорили

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 14 вересня, зустрівся з двопартійною делегацією конгресу Сполучених Штатів Америки. Він анонсував презентацію плану перемоги України.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

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"Розповів, що найближчим часом планую особисто презентувати план перемоги України Джозефу Байдену та кандидатам у Президенти від Республіканської та Демократичної партій", — йдеться у повідомленні.

Зеленський зауважив, що Україна цінує підтримку Президента та Конгресу США від самого початку цієї війни. Він подякував за ухвалення дуже важливого законопроєкту в Конгресі.

"Сподіваюся, що все це надійде якомога швидше до України та посилить нашу армію", — додав український лідер.