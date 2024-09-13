Зеленский с Поульсеном 13 сентября обсудили сотрудничество между Украиной и Данией

Зеленский встретился с министром обороны Дании Поульсеном — обсудили сотрудничество
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 13 сентября, провел встречу с министром обороны Дании Троэльсом Поульсеном. Представители стран обсудили дальнейшее сотрудничество.
Об этом Зеленский сообщил в Telegram.
Встреча Зеленского с Поульсеном
"Откровенный и продуктивный диалог. Обсудили направления, в которых расширим сотрудничество", — говорится в сообщении.
Известно, что предметом беседы стало совместное создание оружия и укрепление наших позиций. Зеленский поблагодарил за поддержку с F-16 для Сил обороны и подчеркнул, что сейчас ключом к успеху являются быстрые и правильные решения для усиления Украины.
"Рад, что партнеры в Северной Европе это полностью понимают и помогают", — добавил украинский лидер.
Читайте Новини.LIVE!