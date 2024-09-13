Зеленский с Поульсеном 13 сентября обсудили сотрудничество между Украиной и Данией

Встреча Зеленского и Поульсена. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 13 сентября, провел встречу с министром обороны Дании Троэльсом Поульсеном. Представители стран обсудили дальнейшее сотрудничество.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

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"Откровенный и продуктивный диалог. Обсудили направления, в которых расширим сотрудничество", — говорится в сообщении.

Известно, что предметом беседы стало совместное создание оружия и укрепление наших позиций. Зеленский поблагодарил за поддержку с F-16 для Сил обороны и подчеркнул, что сейчас ключом к успеху являются быстрые и правильные решения для усиления Украины.

"Рад, что партнеры в Северной Европе это полностью понимают и помогают", — добавил украинский лидер.