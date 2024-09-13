Зеленський з Поульсеном 13 вересня обговорили співпрацю між Україною та Данією

Зеленський зустрівся з міністром оборони Данії Поульсеном — обговорили співпрацю
Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 13 вересня, провів зустріч із міністром оборони Данії Троельсом Поульсеном. Представники країн обговорили подальшу співпрацю.
Про це Зеленський повідомив у Telegram.
Зустріч Зеленського з Поульсеном
"Відвертий та продуктивний діалог. Обговорили напрями, у яких розширимо співпрацю", — йдеться у повідомленні.
Відомо, що предметом розмови стало спільне виробництво зброї та зміцнення наших позицій. Зеленський подякував за підтримку із F-16 для Сил оборони та наголосив, що зараз ключем до успіху є швидкі й правильні рішення для посилення України.
"Радий, що партнери в Північній Європі це повністю розуміють і допомагають", — додав український лідер.
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