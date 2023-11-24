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Зеленский уволил четырех заместителей командира Нацгвардии

24 ноября 2023 22:24
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Зеленский уволил четырех заместителей командира Нацгвардии
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Сегодня, 24 ноября, Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в руководство Национальной гвардии Украины. Таким образом гарант уволил четырех заместителей командира Нацгвардии и назначил новых.

Об этом говорится в указах Президента Украины.

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Кого уволил Зеленский

В соответствии с указами № 784/2023, 783/2023, 782/2023 и 781/2023, уволены четыре заместителя командующего Национальной гвардии: Николай Мыколенко, Олег Сахон, Александр Набок и Владимир Кондратюк. При этом Владимир Кондратюк ранее занимал должности первого заместителя и начальника штаба.

Кого назначил Зеленский на место уволенных

Президентом также назначены новые заместители командующего Национальной гвардии: Алексей Осипенко, Александр Белоус и Вадим Гладков (по указам №787/2023, 786/2023 и 785/2023 соответственно). При этом Вадим Гладков занял должность первого заместителя командующего, сменив на этом посту уволенного Владимира Кондратюка.

Напомним, что сегодня, 24 ноября, Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки. Там были обсуждены вопросы мобилизации, демобилизации, ТЦК, ВЛК, ротации и срочников.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главы Службы безопасности Украины Василия Малюка. Говорит, что есть важные результаты.

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