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Зеленський звільнив чотирьох заступників командира Нацгвардії

24 листопада 2023 22:24
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Зеленський звільнив чотирьох заступників командира Нацгвардії
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Сьогодні, 24 листопада, Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до керівництва Національної гвардії України. Таким чином гарант звільнив чотирьох заступників командира Нацгвардії та призначив нових.

Про це йдеться в указах Президента України.

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Кого звільнив Зеленський

Відповідно до указів № 784/2023, 783/2023, 782/2023 та 781/2023, звільнено чотирьох заступників командувача Національної гвардії: Миколу Миколенка, Олега Сахона, Олександра Набок та Володимира Кондратюка. При цьому Володимир Кондратюк раніше обіймав посади першого заступника та начальника штабу.

Кого призначив Зеленський на місце звільнених

Президентом також призначено нових заступників командувача Національної гвардії: Олексій Осипенко, Олександр Білоус та Вадим Гладков (за указами №787/2023, 786/2023 та 785/2023 відповідно). При цьому Вадим Гладков обійняв посаду першого заступника командувача, змінивши на цій посаді звільненого Володимира Кондратюка.

Нагадаємо, що сьогодні, 24 листопада, Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки. Там було обговорено питання мобілізації, демобілізації, ТЦК, ВЛК, ротації та строковики.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка. Говорить, що є важливі результати.

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