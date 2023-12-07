Зеленский уволил с должности нардепа Вениславского
Сегодня, 7 декабря, Президент Украины Владимир Зеленский уволил нардепа Вениславского с должности представителя президента в Верховной Раде. Глава государства издал соответствующий указ.
Указ появился на сайте Президента.
Увольнение Вениславского с должности
Сегодня на сайте Президента появился указ №812/2023 об освобождении Федора Вениславского от должности представителя президента в Верховной Раде.
"Освободить Вениславского Федора Владимировича от исполнения обязанностей Представителя Президента Украины в Верховной Раде Украины", — говорится в указе.
Пока неизвестно, займет ли нардеп какую-нибудь другую должность или нет.
Что известно о Вениславском
Федор Вениславский — член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. До сегодняшнего дня с 2019 года был представителем Президента в Верховной Раде Украины.
По специальности Вениславский — юрист. Учился в Харьковском юридическом институте. Затем стал преподавателем кафедры конституционного права Украины Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.
Также он принимал участие в законопроектной работе, готовил заключения по делам, находящимся в производстве Конституционного Суда Украины. От имени правозащитных организаций неоднократно отстаивал права человека в судах, предоставлял бесплатные юридические консультации социально незащищенным слоям населения.
Напомним, 17 ноября Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя председателя Службы внешней разведки Украины Александра Тарасовского. На своей должности он пробыл год.
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