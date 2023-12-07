Зеленський звільнив з посади нардепа Веніславського
Сьогодні, 7 грудня, Президент України Володимир Зеленський зняв нардепа Веніславського з посади представника президента у Верховній Раді. Глава держави видав відповідний указ.
Указ з'явився на сайті Президента.
Звільнення Веніславського з посади
Сьогодні на сайті Президента з'явився указ №812/2023 про звільнення Федора Веніславського з посади представника президента у Верховній Раді.
"Увільнити Веніславського Федора Володимировича від виконання обовʼязків Представника Президента України у Верховній Раді України", — йдеться в указі.
Наразі невідомо, обійме нардеп якусь іншу посаду чи ні.
Що відомо про Веніславського
Федір Веніславський — член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Досьогодні з 2019 року був представником Президента у Верховній Раді України.
За фахом Веніславський — юрист. Навчався у Харківському юридичному інституті. Згодом став викладачем кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
Також він брав участь в законопроєктній роботі, готував висновки за справами, що перебувають у провадженні Конституційного Суду України. Від імені правозахисних організацій неодноразово відстоював права людини в судах, надавав безкоштовні юридичні консультації соціально незахищеним верствам населення.
Нагадаємо, 17 листопада Президент України Володимир Зеленський звільнив заступника голови Служби зовнішньої розвідки України Олександра Тарасовського. На своїй посаді він пробув рік.
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