Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Зеленський звільнив з посади нардепа Веніславського arrow

Зеленський звільнив з посади нардепа Веніславського

7 грудня 2023 11:27
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Зеленський звільнив з посади нардепа Веніславського
Народний депутат Федір Веніславський. Фото: РБК-Україна
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні, 7 грудня, Президент України Володимир Зеленський зняв нардепа Веніславського з посади представника президента у Верховній Раді. Глава держави видав відповідний указ.

Указ з'явився на сайті Президента

Читайте також:

Звільнення Веніславського з посади

Сьогодні на сайті Президента з'явився указ №812/2023 про звільнення Федора Веніславського з посади представника президента у Верховній Раді. 

"Увільнити Веніславського Федора Володимировича від виконання обовʼязків Представника Президента України у Верховній Раді України", — йдеться в указі. 

null

Наразі невідомо, обійме нардеп якусь іншу посаду чи ні. 

Що відомо про Веніславського 

Федір Веніславський — член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Досьогодні з 2019 року був представником Президента у Верховній Раді України.

За фахом Веніславський — юрист. Навчався у Харківському юридичному інституті. Згодом став викладачем кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Також він брав участь в законопроєктній роботі, готував висновки за справами, що перебувають у провадженні Конституційного Суду України. Від імені правозахисних організацій неодноразово відстоював права людини в судах, надавав безкоштовні юридичні консультації соціально незахищеним верствам населення.

Нагадаємо, 17 листопада Президент України Володимир Зеленський звільнив заступника голови Служби зовнішньої розвідки України Олександра Тарасовського. На своїй посаді він пробув рік.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

Токсичний для друзів, непотрібний для країни: що відчуває військовий ЗСУ, який повернувся додому - 80x80

Токсичний для друзів, непотрібний для країни: що відчуває військовий ЗСУ, який повернувся додому

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

Актуальне по темі