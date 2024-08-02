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В Волынской области женщина выманивала деньги через Instagram и OLX — что решил суд

2 августа 2024 07:21
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Мошенничество на OLX — женщина получила приговор
Судья оглашает приговор. Иллюстративное фото: УНИАН
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В Волынской области женщина через соцсети продавала несуществующие товары. Суд вынес ей приговор.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В материалах суда отмечается, что с 2022 года женщина работала в одном из онлайн магазинов.

Она размещала объявления о продаже различных товаров бренда "IKEA" в сетях "Instagram", "Prom", "OLX".

Уволившись с работы, она все еще имела доступ к учетным записям интернет-страниц магазина.

Впоследствии женщина решила дополнительно подзаработать мошенническим способом. Она обрабатывала заказы клиентов магазина, где когда-то работала, но не отправляла им товар.

В частности, мошенница "продавала" детские товары, одеяла, бокалы и некоторые предметы для дома.

С августа 2022 года ей удалось обмануть пять человек, которые потеряли несколько тысяч гривен.

Средства пострадавшие переводили "продавцу" на карточку Приватбанка.

Женщина свою вину признала полностью и добровольно возместила ущерб потерпевшим.

Решение суда

При принятии решения суд принял во внимание обстоятельства, смягчающие наказание.

В частности, речь идет о том, что женщина признала свою вину, активно способствовала раскрытию преступления, сообщила об обстоятельствах, неизвестных следствию и в полной мере компенсировала нанесенный потерпевшим ущерб.

Суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде штрафа в 51 тысячу гривен.

Ранее мы сообщали, что в Киеве мужчина дважды заменил телефоны, заказываемые в интернет-магазинах, на муляже. При получении посылки он якобы осматривал содержимое, подменяя таким образом гаджеты. В результате его поймали и наказали за совершенное.

Также мы писали, что Одесские правоохранители разоблачили 30-летнего мужчину, который обманул трех женщин, предложив в интернете аренду выдуманной квартиры в Ивано-Франковске. Злоумышленнику грозит до трех лет заключения.

суд соцсети деньги мошенничество Волынская область магазины преступление судебные решения

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