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Жінка на Волині виманювала гроші через Instagram та OLX — що вирішив суд

2 серпня 2024 07:21
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Шахрайство на OLX — жінка отримала вирок суду
Суддя оголошує вирок. Ілюстративне фото: УНІАН
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У Волинській області жінка через соцмережі продавала неіснуючі товари. Суд виніс їй вирок.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах суду зазначається, що з 2022 року жінка працювала в одному з онлайн магазинів. 

Вона розміщувала оголошення про продаж різних товарів бренду "IKEA" в мережах "Instagram", "Prom", " OLX ".

Звільнившись з роботи вона все ще мала доступ до облікових записів інтернет-сторінок магазину.

Згодом жінка вирішила додатково підзаробити шахрайським способом. Вона обробляла замовлення клієнтів магазину, де колись працювала, але не відправляла їм товар.

Зокрема, шахрайка "продавала" дитячі товари, ковдри, бокали та деякі предмети оздоблення.

З серпня 2022 року їй вдалося ошукати п'ять осіб, які втратили кілька тисяч гривень.

Кошти постраждалі переказували "продавчині" на картку Приватбанку.

Жінка свою вину визнала повністю та добровільно відшкодувала збитки потерпілим. 

Рішення суду

Під час ухвалення рішення суд взяв до уваги обставин, що пом`якшують покарання.

Зокрема йдеться про те, що жінка визнала свою провину, активно сприяла розкриттю злочину, повідомила про обставини, які не були відомі слідству та повну компенсацію завданих потерпілим збитків.

Суд визнав жінку винною, та призначив покарання у вигляді штрафу у 51 тисячу гривень.

Раніше ми повідомляли, що у Києві чоловік двічі замінив телефони, які замовляв в інтернет-магазинах, на муляжі. Під час отримання посилки він нібито оглядав вміст, підмінюючи таким чином гаджети. В результаті його спіймали й покарали за скоєне.

Також ми писали, що Одеські правоохоронці викрили 30-річного чоловіка, який ошукав трьох жінок, запропонувавши в інтернеті оренду вигаданої квартири в Івано-Франківську. Зловмиснику загрожує до трьох років ув'язнення.

суд соцмережі гроші шахрайство Волинська область магазини злочин судові рішення

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