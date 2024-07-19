В Киевской области женщина пыталась совершить акт самоубийства и подожгла себя

Полицейский гасит пламя при попытке самоубийства. Фото: Скриншот

В Белоцерковском районе возле помещения судебной охраны гражданка попыталась совершить акт самосожжения. Полицейские смогли потушить пламя, но женщина получила 70% ожогов тела. Полиция проводит расследование.

Об инциденте 18 июля в четверг сообщается на официальной странице Нацполиции в Facebook.

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По информации полиции, возле здания гражданка, начала обливать себя воспламеняющимся веществом и хотя охранники пытались ее убедить не вредить себе, она все равно себя подожгла.

Один из работников огнетушителем сразу начал гасить пламя. На место происшествия сразу же вызвали скорую медицинскую помощь.

По предварительной информации правоохранителей, женщина с мужчиной решали вопрос в судебном порядке по поводу прав на ребенка.

Обсуждение версий поступка потерпевшей. Фото: Скриншот

А вот в интернете, в частности, в различных Telegram-каналах есть уже расширенная версия события. Как будто женщина хотела передоверить опеку над ребенком своему мужу, чтобы тот получил отсрочку от мобилизации, но суд отказал.

Эту версию сразу же подхватили российские пропагандистские Telegram-каналы.

Напомним, ранее в Киеве объявили подозрение директору департамента КГГА и двум оценщикам, разрешившим приватизировать коммунальное помещение по заниженной стоимости.

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