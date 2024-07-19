На Київщині жінка намагалась вчинити акт самогубства і підпалила себе

Поліцейський гасить полум'я під час спроби самогубства. Фото: Скриншот

У Білоцерківському районі біля приміщення судової охорони громадянка спробувала вчинити акт самоспалення. Поліцейські змогли загасити полум'я, але жінка отримала 70% опіків тіла. Поліція проводить розслідування. —

Про інцидент 18 липня, у четвер повідомляється на офіційній сторінці Нацполіції у Facebook.

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За інформацією поліції, біля будівлі громадянка, почала обливати себе займистою речовиною і хоча охоронці намагались її переконати не шкодити собі, вона все одно себе підпалила.

Один із працівників вогнегасником одразу почав гасити полум’я. На місце події одразу ж викликали швидку медичну допомогу.

За попередньою інформацією правоохоронців, жінка з чоловіком вирішували питання у судовому порядку щодо прав на дитину.

Обговорення версій вчинку потерпілої. Фото: Скриншот

А ось в інтернеті, зокрема в різних Telegram-каналах є вже розширена версія події. Нібито жінка хотіла передоручити опіку над дитиною своєму чоловікові, щоб той отримав відстрочку від мобілізації, але суд відмовив.

Цю версію відразу підхопили російські пропагандистські Telegram-канали.

Нагадаємо, раніше у Києві оголосили підозру директору департаменту КМДА та двом оцінювачам, які дозволили приватизувати комунальне приміщення за заниженою вартістю.

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