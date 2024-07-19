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Жінка намагалась спалити себе на Київщині — в чому причина

19 липня 2024 02:15
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
На Київщині жінка намагалась вчинити акт самогубства і підпалила себе
Поліцейський гасить полум'я під час спроби самогубства. Фото: Скриншот
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

У Білоцерківському районі біля приміщення судової охорони громадянка спробувала вчинити акт самоспалення. Поліцейські змогли загасити полум'я, але жінка отримала 70% опіків тіла. Поліція проводить розслідування. — 

Про інцидент 18 липня, у четвер повідомляється на офіційній сторінці Нацполіції у Facebook.

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За інформацією поліції, біля будівлі громадянка, почала обливати себе займистою речовиною і хоча охоронці намагались її переконати не шкодити собі, вона все одно себе підпалила. 

Один із працівників вогнегасником одразу почав гасити полум’я. На місце події одразу ж викликали швидку медичну допомогу.

За попередньою інформацією правоохоронців, жінка з чоловіком вирішували питання у судовому порядку щодо прав на дитину.

Поліція - фото 1
Обговорення версій вчинку потерпілої. Фото: Скриншот

А ось в інтернеті, зокрема в різних Telegram-каналах є вже розширена версія події. Нібито жінка хотіла передоручити опіку над дитиною своєму чоловікові, щоб той отримав відстрочку від мобілізації, але суд відмовив.

Цю версію відразу підхопили російські пропагандистські Telegram-канали. 

Нагадаємо, раніше у Києві оголосили підозру директору департаменту КМДА та двом оцінювачам, які дозволили приватизувати комунальне приміщення за заниженою вартістю. 

Раніше ми писали, які п'ять найнижчих штрафів за порушення ПДР існують в Україні. Також повідомляли, за що  штрафуватиме водіїв військова поліція.

суд самогубство опіка Нацполіція

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