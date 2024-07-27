Надбавка к пенсии — женщина не получала доплату и подала судебный иск

Пенсионерка считает деньги. Иллюстративное фото: shutterstock

В Житомирской области женщина подала судебный иск против Пенсионного фонда, потому что там не начисляли ей повышение к пенсии. Она проживает на территории радиоактивного загрязнения и считает, что имеет право на доплату.

Об этом пишет Судебно-юридическая газета со ссылкой на решение суда.

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Детали дела

Женщина имеет статус потерпевшей от Чернобыльской катастрофы первой категории, проживает в зоне гарантированного добровольного отселения, не работает и является пенсионеркой.

Раньше она получала ежемесячное повышение к пенсии, но выплаты прекратились после принятия несколько лет назад одного из законов.

Пенсионерка подала в суд иск против Главного управления Пенсионного фонда в Житомирской области, требуя признать незаконным их бездействие по поводу не начисления и не выплаты ей повышения.

Истец просила суд обязать Пенсионный фонд выплачивать ей ежемесячное повышение к пенсии, которое должно составлять две минимальные зарплаты согласно статье 39 Закона "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы".

Суды нескольких инстанций поддержали требования истца и удовлетворили ее иск.

В свою очередь, главное управление Пенсионного фонда подало кассационную жалобу, которая была передана на рассмотрение Большой Палаты Верховного Суда.

Решение суда

В ходе рассмотрения дела Большая Палата Верховного Суда (БП ВС) установила, что минимальная заработная плата больше не применяется как расчетная величина, в частности, для расчета повышения к пенсии неработающим пенсионерам, проживающим на территории радиоактивного загрязнения.

Для расчета теперь должен применяться прожиточный минимум для трудоспособных лиц, установленный на 1 января соответствующего календарного года.

Таким образом, БП ВС решила кассационную жалобу Главного управления Пенсионного фонда Украины в Житомирской области удовлетворить частично.

Женщина получит доплату, но она будет в два раза меньше.

"Пока прожиточный минимум составляет 3028 грн, а минимальная зарплата — 8000 грн. Следовательно, по мнению БП ВС, пенсионерка должна получать в 2,6 раза меньше, чем признали суды первой и апелляционной инстанции", — говорится в сообщении СМИ.

Напомним, в 2024 году пенсии украинских граждан значительно повысились, однако в следующем году вопрос пересмотра выплат остается открытым. Правительство предлагает "заморозить" соцвыплаты, а в парламенте советуют не идти на такой шаг.

Также мы сообщали, что в августе 2024 масштабного перерасчета пенсионных выплат не ожидается. В то же время у ряда граждан пенсии вырастут благодаря начислению доплат и надбавок.