Надбавка до пенсії — жінка не отримувала доплату і подала судовий позов

Пенсіонерка рахує гроші. Ілюстративне фото: shutterstock

На Житомирщині жінка подала судовий позов проти Пенсійного фонду, бо там не нараховували їй підвищення до пенсії. Вона проживає на території радіоактивного забруднення і вважає, що має право на доплату.

Про це пише Судово-юридична газета з посиланням на рішення суду.

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Деталі справи

Жінка має статус потерпілої від Чорнобильської катастрофи першої категорії, проживає у зоні гарантованого добровільного відселення, не працює і є пенсіонеркою.

Раніше вона отримувала щомісячне підвищення до пенсії, але виплати припинилися після прийняття кілька років тому одного із законів.

Пенсіонерка подала до суду позов проти Головного управління Пенсійного фонду в Житомирській області, вимагаючи визнати незаконною їхню бездіяльність щодо не нарахування та не виплати їй підвищення.

Позивачка просила суд зобов’язати Пенсійний фонд виплачувати їй щомісячне підвищення до пенсії, яке має складати дві мінімальні зарплати згідно зі статтею 39 Закону "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

Суди кількох інстанцій підтримали вимоги позивачки і задовольнили її позов.

У свою чергу головне управління Пенсійного фонду подало касаційну скаргу, яку було передано на розгляд Великої Палати Верховного Суду.

Рішення суду

Під час розгляду справи, Велика Палата Верховного Суду (ВП ВС) встановила, що мінімальна заробітна плата більше не застосовується як розрахункова величина, зокрема, для обрахунку підвищення до пенсії непрацюючим пенсіонерам, які проживають на території радіоактивного забруднення.

Для розрахунку тепер має застосовуватися прожитковий мінімум для працездатних осіб, який установлений на 1 січня відповідного календарного року.

Таким чином ВП ВС вирішила касаційну скаргу Головного управління Пенсійного фонду України в Житомирській області задовольнити частково.

Жінка отримає доплату, але вона буде у два рази меншою.

"Наразі прожитковий мінімум становить 3028 грн, а мінімальна зарплата — 8000 грн. Отже, на думку ВП ВС, пенсіонерка має отримувати у 2,6 разів менше, ніж визнали суди першої та апеляційної інстанції", — йдеться у повідомленні ЗМІ.

Нагадаємо, у 2024 році пенсії українських громадян значно підвищились, проте наступного року питання перегляду виплат залишається відкритим. Уряд пропонує "заморозити" соцвиплати, а у парламенті радять не йти на такий крок.

Також ми повідомляли, що у серпні 2024 року масштабного перерахунку пенсійних виплат не очікується. Водночас, у низки громадян пенсії зростуть завдяки нарахуванню доплат та надбавок.