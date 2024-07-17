Женщина оплатила покупки в магазинах чужой банковской картой — что решил суд

Женщина с банковской картой в руке. Фото иллюстративное: depositpotos.com

В Николаеве вынесли приговор женщине, которая нашла на улице банковскую карту и за чужой счет рассчиталась в магазине. Женщину сначала приговорили к заключению, но затем заменили наказание годом испытательного срока.

Такое решение в четверг, 20 июня, принял Корабельный районный суд города Николаева.

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Скриншот приговора суда

Что известно о нарушении

В материалах дела отмечено, что женщина, которую привлекли к уголовной ответственности, не работает. В воскресенье, 11 февраля, около 13:00, она, находясь на парковке возле супермаркета "Велмарт", нашла платежную карточку "Приватбанка", подняла ее и оставила себе, чтобы завладеть денежными средствами.

В дальнейшем, 11 июня в период с 13:44 до 13:56, нарушительница приобрела за средства с этой карты продовольственные товары в магазинах "Градус" и "Доярушка" на сумму 1 747,88 гривен.

В суде фигурантка полностью признала свою вину и искренне раскаялась.

Суд признал ее виновной в присвоении официальных документов, штампов или печатей или завладении ими путем мошенничества (часть первая статьи 357 Уголовного кодекса Украины) и воровстве, совершенном в крупных размерах (часть четвертая статьи 185 Уголовного кодекса Украины). В качестве наказания нарушительнице избрали год ограничения свободы и пять лет лишения свободы, однако путем поглощения менее сурового наказания более суровым назначили пять лет заключения, а затем вообще освободили от отбывания наказания, заменив его годом испытательного срока. В течение этого периода женщина должна "периодически являться на регистрацию в уполномоченный орган по пробации, сообщать уполномоченный орган по пробации об изменении места жительства и работы".

Видеозапись с камер видеонаблюдения, расположенных в помещении магазинов "Градус" и "Доярушка", оставили в материалах Уголовного производства на цифровом носителе DVD-R 4,7 GB.

Обжаловать приговор можно в течение 30 дней со дня его оглашения.

Напомним, в Киеве задержали мужчину, укравшего из магазинов алкоголь известных дорогих брендов на сумму более трех тысяч гривен. Нарушителя приговорили к нескольким годам лишения свободы.

Также мы сообщали, что гражданин РФ украл в киевском гипермаркете "Эпицентр" четыре тюбика зубной пасты. Вынести награбленное ему помешал охранник. Теперь нарушитель проведет пять лет и один месяц за решеткой.