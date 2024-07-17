Жінка сплатила за покупки в магазинах чужою банківською карткою — що вирішив суд

Жінка з банківською картою в руці. Фото ілюстративне: depositpotos.com

У Миколаєві винесли вирок жінці, яка знайшла на вулиці банківську карту та за чужий рахунок розрахувалася в магазині. Жінку спочатку засудили до ув'язнення, але потім замінили це покарання роком іспитового строку.

Такий рішення у четвер, 20 червня, ухвалив Корабельний районний суд міста Миколаєва.

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Скриншот вироку суду

Що відомо про порушення

У матеріалах справи зазначено, що жінка, яку притягнули до кримінальної відповідальності, не працює. У неділю, 11 лютого, близько 13:00, вона, перебуваючи на парковці біля супермаркету "Велмарт", знайшла платіжну картку "Приватбанку", підняла її та залишила собі, аби заволодіти грошовими коштами.

У подальшому, 11 червня в період із 13:44 до 13:56, порушниця придбала за кошти з цієї картки продовольчі товари в магазинах "Градус" і "Доярушка" на суму 1 747,88 гривень.

У суді фігурантка повністю визнала свою провину й щиро розкаялася.

Суд визнав її винною у привласненні офіційних документів, штампів чи печаток або заволодінні ними шляхом шахрайства (частина перша статті 357 Кримінального кодексу України) та крадіжці, вчиненій у великих розмірах (частина четверта статті 185 Кримінального кодексу України). Як покарання порушниці обрали рік обмеження волі та п'ять років позбавлення волі, однак шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим призначили п'ять років ув'язнення, а потім взагалі звільнили від відбування покарання, замінивши його роком іспитового строку. Протягом цього періоду жінка має "періодично з`являтися на реєстрацію до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання та роботи".

Відеозапис із камер з камер відеоспостереження, що розташовані у приміщенні магазинів "Градус" і "Доярушка" залишили в матеріалах Кримінального провадження на цифровому носії DVD-R 4,7 GB.

Оскаржити вирок вирок можна протягом 30 днів з дня його проголошення.

Нагадаємо, у Києві затримали чоловіка, який украв із магазинів алкоголь відомих дорогих брендів на суму понад три тисячі гривень. Порушника засудили до кількох років позбавлення волі.

Також ми повідомляли, що громадянин РФ украв у київському гіпермаркеті "Епіцентр" чотири тюбики зубної пасти. Винести награбоване йому завадив охоронець. Тепер порушник проведе п'ять років і один місяць за ґратами.