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Женщины-пограничники из Стальной границы получили новую форму

5 июля 2024 18:15
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Женщины из Стальной границы получили новую форму — как она выглядит
Новая форма для женщин-пограничников. Фото: ГПСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинские женщины-пограничники "Стальной границы" получили новую форму от Arm Women Now. Образцом качества и функциональности стала американская одежда по стандартам НАТО.

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы в Telegram в пятницу, 5 июля.

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Новая форма для женщин-пограничников

Инициатором проекта является общественный деятель и народный депутат Украины Ирина Никорак. Она передала около 50 комплектов военной форменной одежды для женщин пограничной бригады "Стальная граница".

Форма женщин-пограничников в Украине
Новая форма для женщин-пограничников. Фото: ГПСУ
Форма для женщин из "Стальной границы"
Новая форма для женщин-пограничников. Фото: ГПСУ

"Arm Women Now — социальная инициатива, которую реализует ОО "Смелая Украина". Это проект о равенстве, достоинстве и уважении к женщинам в секторе безопасности и обороны, об обеспечении защитниц Украины формой одежды и средствами индивидуальной защиты", — говорится в сообщении.

Новая форма для женщин-пограничников "Стальной границы"
Новая форма для женщин-пограничников. Фото: ГПСУ
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Пост ГПСУ. Фото: скриншот

Напомним, адаптивный костюм, созданный с помощью украинских производителей и волонтеров, поможет медикам проще добраться до мест ранения бойцов ВСУ и качественнее обрабатывать раны. Кроме того, этот костюм даже позволяет применять аппарат Илизарова во время лечения.

Также гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду. С 2019 года в Кодексе Украины об админправонарушениях есть статья "Незаконное ношение военной формы одежды со знаками различения военнослужащих".

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