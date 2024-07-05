Жінки зі Сталевого кордону отримали нову форму — який вигляд вона має

Нова форма для жінок-прикордонників. Фото: ДПСУ

Українські жінки-прикордонники "Сталевого кордону" отримали нову форму від Arm Women Now. Взірцем якості та функціональності став американський одяг за стандартами НАТО.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби у Telegram у п'ятницю, 5 липня.

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Нова форма для жінок-прикордонників

Ініціаторкою проєкту є громадська діячка та народна депутатка України Ірина Никорак. Вона передала майже 50 комплектів військового форменого одягу для жінок прикордонної бригади "Сталевий кордон".

Нова форма для жінок-прикордонників. Фото: ДПСУ

Нова форма для жінок-прикордонників. Фото: ДПСУ

"Arm Women Now — соціальна ініціатива, яку реалізує ГО "Смілива Україна". Це проєкт про рівність, гідність та повагу до жінок в секторі безпеки і оборони, про забезпечення захисниць України формою одягу та засобами індивідуального захисту", — йдеться у повідомленні.

Нова форма для жінок-прикордонників. Фото: ДПСУ

Допис ДПСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, адаптивний костюм, який створили за допомогою українських виробників та волонтерів, допоможе медикам простіше дістатись до місць поранення бійців ЗСУ та якісніше обробляти рани. Крім того, цей костюм навіть дає змогу застосовувати апарат Ілізарова під час лікування.

Також цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг. З 2019 року у Кодексі України про адмінправопорушення є стаття "Незаконне носіння військової форми одягу із знаками розрізнення військовослужбовців".