Участвовал в псевдореферендуме в Херсонской области — предателя посадили в тюрьму

Судебное заседание. Иллюстративное фото: Суспільне

Ивано-Франковский городской суд признал гражданина виновным в коллаборационизме. Предателя посадили в тюрьму на два года.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Во время оккупации села Новониколаевка Бериславского района Херсонской области мужчина из корыстных побуждений работал членом участковой избирательной комиссии и участвовал в проведении незаконного референдума за присоединение Херсонской области к Российской федерации.

26 сентября 2022 года около 9 часов утра обвиняемый с председателем, секретарем избирательной комиссии и российскими военными прибыли в частное домовладение. Там они взяли опечатанный ящик для голосования, списки жителей села Черешнево и бюллетени. Далее в сопровождении на автомобиле с водителем и охраняемыми двумя солдатами РФ члены избиркома посещали дворы местных жителей и приглашали их к участию в референдуме.

По завершению "референдума" обвиняемый и секретарь вернулись в дом и отдали председателю комиссии ящик и неиспользованные бюллетени. Последняя, в свою очередь, отдала их российским военным для доставки в территориальную избирательную комиссию.

В судебном заседании мужчина вину признал полностью, искренне раскаялся и просил строго его не наказывать.

Решение суда

По закону обвиняемому грозило от 5 до 10 лет тюрьмы. Но суд учел полное признание вины, искреннее раскаяние и активное содействие раскрытию преступления. Учитывая это и положительные характеристики обвиняемого, суд согласился назначить срок лишения свободы ниже предусмотренного законом за такие действия.

Гражданин приговорен к двум годам лишения свободы с запретом занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления на 10 лет.

Срок отбывания наказания будет исчисляться со дня задержания – 22.04.2024 года. Мужчина уже находится под стражей.

Напомним, недавно в Харьковской области разоблачили местную жительницу Купянска, которая во время оккупации города в июле 2022 года добровольно пошла на сотрудничество с оккупантами. Ей сообщили о подозрении.

Также мы писали, что суд отправил за решетку 64-летнего жителя Харьковской области, который наводил вражеские ракеты на регион и "сливал" данные о тренировочном центре ВСУ. Ему грозит 15 лет тюрьмы.