Брав участь у псевдореферендумі на Херсонщині — зрадника посадили в тюрму

Судове засідання. Ілюстративне фото: Суспільне

Івано-Франківський міський суд визнав громадянина винним у колабораціонізмі. Зрадника посадили в тюрму на два роки.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Під час окупації села Новомиколаївка Бериславського району Херсонської області чоловік із корисливих мотивів працював членом дільничної виборчої комісії і брав участь у проведенні незаконного референдуму за приєднання Херсонської області до Російської федерації.

26 вересня 2022 року близько 9 години ранку обвинувачений із головою, секретарем виборчої комісії і російськими військовими прибули до приватного домоволодіня. Там вони узяли опечатану скриньку для голосування, списки жителів села Черешневе та бюлетені. Далі у супроводі на автомобілі із водієм і під охороною двох солдатів РФ члени виборчкому відвідували двори місцевих жителів і запрошували їх до участі у референдумі.

По завершенню "референдуму" обвинувачений і секретар повернулися до будинку і віддалі голові комісію скриньку та невикористані бюлетені. Остання, у свою чергу, віддала їх російським військовим для доставки до територіальної виборчої комісії.

У судовому засіданні чоловік вину визнав повністю, щиро покаявся і просив суворо його не карати.

Рішення суду

За законом обвинуваченому загрожувало від 5 до 10 років увʼязнення. Але суд врахував повне визнання вини, щире каяття і активне сприяння розкриттю злочину. З огляду на це і позитивні характеристики обвинуваченого, суд погодився призначити строк позбавлення волі, нижчий, аніж передбачено законом за такі дії.

Громадянина засудили до двох років позбавлення волі із забороною обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування на 10 років.

Строк відбування покарання обчислюватиметься із дня затримання — 22.04.2024 року. Чоловік уже утримується під вартою.

Нагадаємо, нещодавно на Харківщині викрили місцеву жительку Куп'янська, яка під час окупації міста у липні 2022 року добровільно пішла на співпрацю з окупантами. Їй повідомили про підозру.

Також ми писали, що суд відправив за ґрати 64-річного мешканця Харківської області, який наводив ворожі ракети на регіон та "зливав" дані про тренувальний центр ЗСУ. Йому загрожує 15 років тюрми.