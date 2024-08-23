Суд осудил женщину из Донецкой области на 10 лет тюрьмы за сотрудничество с РФ

Заседание суда. Иллюстративное фото: dduvs.edu.ua

Уроженка Дебальцево Донецкой области в феврале 2023 года согласилась на предложение представителей "ДНР" и заняла должность в оккупационной администрации. Суд назначил женщине наказание в виде десяти лет тюрьмы.

Об этом сообщила пресс-служба Дружковского городского суда Донецкой области в пятницу, 23 августа.

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Детали дела

В деталях дела говорится, что в феврале 2023 года после создания оккупационного органа администрации РФ, женщина добровольно приняла предложение врага и заняла должность "управляющего делами Мироновской поселковой администрации Донецкой народной республики" на временно оккупированной территории пгт Мироновский Светлодарской городской территориальной громады Бахмутского района.

Она выполняла организационно-распорядительные функции в оккупационной администрации государства-агрессора и вмести с Денисом Пушилиным и Анжеликой Россохой проводила встречи с жителями поселка, на которых освещались вопросы работы Пенсионного фонда, медицинских учреждений и т.д.

Решение суда

Дружковский городской суд 21 августа признал женщину виной в добровольном занятии гражданином Украины должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных функций в оккупированной администрации государства-агрессора.

Также уроженцы Дебальцево вынесли наказание в виде десяти лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ей на праве собственности имущества в пользу государства, и лишением права занимать должности в органах государственной власти, государственного управления, местного самоуправления, связанных с предоставлением публичных услуг, исполнением организационно -распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком 15 лет.