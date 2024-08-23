Суд засудив жінку з Донеччини на 10 років в'язниці за співпрацю з РФ

Засідання суду. Ілюстративне фото: dduvs.edu.ua

Уродженка Дебальцевого Донецької області у лютому 2023 року погодилась на пропозицію представників "ДНР" та обійняла посаду в окупаційній адміністрації. Суд призначив жінці покарання у вигляді десяти років в'язниці.

Про це повідомила пресслужба Дружківського міського суду Донецької області у п'ятницю, 23 серпня.

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Деталі справи

У деталях справи йдеться, що у лютому 2023 року після створення окупаційного органу адміністрації РФ жінка добровільно прийняла пропозицію ворога та обійняла посаду "керуючої справами Миронівської селищної адміністрації Донецької народної республіки" на тимчасово окупованій території смт Миронівський Світлодарської міської територіальної громади Бахмутського району.

Вона виконувала організаційно-розпорядчіх функції в окупаційній адміністрації держави-агресора та разом з Денисом Пушиліним та Анжелікою Россохою проводила зустрічі з мешканцями селища, на яких висвітлювалися питання роботи Пенсійного фонду, медичних закладів тощо.

Рішення суду

Дружківський міський суд 21 серпня визнав жінку виною у добровільному зайнятті громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих функцій в окупованій адміністрації держави-агресора.

Також уродженці Дебальцевого винесли покарання у вигляді десяти років позбавлення волі з конфіскацією всього належного їй на праві власності майна на користь держави та позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування, пов’язаних з наданням публічних послуг, виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 15 років.