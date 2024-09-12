В Ровенской области мужчина жестоко избил собаку на глазах у детей

Жестоко избил собаку на глазах у детей — полиция Ровенской области начала досудебное расследование
В Ровенской области мужчина жестоко избил собаку после того, как животное укусило его младшую сестру. Против него начато расследование, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Об этом сообщили в полиции в ответ на официальный запрос Новини.LIVE.
В Ровенской области мужчина жестоко избил собаку
В сети появилось видео, где местный житель Ровенщины на глазах у детей жестоко избивал собаку. Позже 22-летний житель села Хмель Сарненского района объяснил, что очень разозлился, ведь животное укусило его 12-летнюю сестру.
"Он рассказал, что в тот день во время сбора урожая картофеля его собака набросилась на малолетнюю родственницу и покусала ее. Мужчина начал защищать ребенка и, разозлившись, избил животное", — отметили правоохранители.
Девочку, которую укусила собака, осмотрел семейный врач, после оказания помощи ее отпустили. Животное у хозяина будут изымать волонтеры.
В ответ на официальный запрос Новини.LIVE, в полиции сообщили, что мужчина был установлен. По факту жестокого обращения с животными началось досудебное расследование. Санкция статьи предусматривает от трех до пяти лет лишения свободы.
"Независимо от причин, которые побудили мужчину избивать собаку, а также несмотря на его признание и извинения, он понесет ответственность согласно действующему законодательству", — говорится в документе.
В полиции Ровенской области сообщили, что во время осмотра собаки ветврачами каких-либо видимых травм не было. Однако впоследствии в ходе более детального обследования были обнаружены повреждения, полученные ранее.
"По предварительным результатам ультразвукового исследования, ветврачи в коже обнаружили металлические посторонние предметы без входных отверстий, что свидетельствует о давности травм", — говорится в сообщении.
Пока здоровью животного ничего не угрожает — собака находится на передержке у волонтеров.
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