В Ровенской области мужчина жестоко избил собаку на глазах у детей

Мужчина, избивший собаку в Ровенской области. Фото: скриншот с видео

В Ровенской области мужчина жестоко избил собаку после того, как животное укусило его младшую сестру. Против него начато расследование, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Об этом сообщили в полиции в ответ на официальный запрос Новини.LIVE.

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В Ровенской области мужчина жестоко избил собаку

В сети появилось видео, где местный житель Ровенщины на глазах у детей жестоко избивал собаку. Позже 22-летний житель села Хмель Сарненского района объяснил, что очень разозлился, ведь животное укусило его 12-летнюю сестру.

"Он рассказал, что в тот день во время сбора урожая картофеля его собака набросилась на малолетнюю родственницу и покусала ее. Мужчина начал защищать ребенка и, разозлившись, избил животное", — отметили правоохранители.

Девочку, которую укусила собака, осмотрел семейный врач, после оказания помощи ее отпустили. Животное у хозяина будут изымать волонтеры.

В ответ на официальный запрос Новини.LIVE, в полиции сообщили, что мужчина был установлен. По факту жестокого обращения с животными началось досудебное расследование. Санкция статьи предусматривает от трех до пяти лет лишения свободы.

Ответ правоохранителей по запросу журналистов. Фото: Новини.LIVE

"Независимо от причин, которые побудили мужчину избивать собаку, а также несмотря на его признание и извинения, он понесет ответственность согласно действующему законодательству", — говорится в документе.

В полиции Ровенской области сообщили, что во время осмотра собаки ветврачами каких-либо видимых травм не было. Однако впоследствии в ходе более детального обследования были обнаружены повреждения, полученные ранее.

"По предварительным результатам ультразвукового исследования, ветврачи в коже обнаружили металлические посторонние предметы без входных отверстий, что свидетельствует о давности травм", — говорится в сообщении.

Пока здоровью животного ничего не угрожает — собака находится на передержке у волонтеров.