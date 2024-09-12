На Рівненщині чоловік жорстоко побив собаку на очах у дітей

Чоловік, який побив собаку на Рівненщині. Фото: скриншот із відео

На Рівненщині чоловік жорстоко побив собаку після того, як тварина вкусила його молодшу сестру. Проти нього розпочато розслідування, йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Про це повідомили у поліції у відповідь на офіційний запит Новини.LIVE.

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На Рівненщині чоловік жорстоко побив собаку

У мережі з'явилося відео, де місцевий мешканець Рівненщини на очах у дітей жорстоко бив собаку. Пізніше 22-річний житель села Хміль Сарненського району пояснив, що дуже розізлився, адже тварина вкусила його 12-річну сестру.

"Він розповів, що того дня під час збору врожаю картоплі його собака накинувся на малолітню родичку та покусав її. Чоловік почав захищати дитину та, розізлившись, побив тварину", — зазначили правоохоронці.

Дівчинку, яку вкусила собака, оглянув сімейний лікар, після надання допомоги її відпустили. Тварину у господаря вилучатимуть волонтери.

У відповідь на офіційний запит Новини.LIVE, у поліції повідомили, що особу було встановлено. За фактом жорстокого поводження з тваринами розпочалося досудове розслідування. Санкція статті передбачає від трьох до п'яти років позбавлення волі.

Відповідь правоохоронців на запит журналістів. Фото: Новини.LIVE

"Незалежно від причин, що спонукали чоловіка бити собаку, а також попри його зізнання та вибачення, він понесе відповідальність згідно з чинним законодавством", — йдеться у документі.

У поліції Рівненської області повідомили, що під час огляду собаки ветлікарями будь-яких видимих травм не було. Проте згодом під час детальнішого обстеження були виявлені ушкодження, отримані раніше.

"За попередніми результатами ультразвукового дослідження, ветлікарі у шкірі виявили металеві сторонні предмети без вхідних отворів, що свідчить про давність травм", — йдеться в повідомленні.

Наразі здоров'ю тварини нічого не загрожує — собака перебуває на перетримці у волонтерів.