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Измененная версия законопроекта о мобилизации и массированные обстрелы — эфир Новини.LIVE

3 января 2024 19:59
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Измененная версия законопроекта о мобилизации и массированные обстрелы — эфир Новини.LIVE
Коллаж Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Политолог Владимир Фесенко стал гостем эфира Вечір.LIVE. Он отреагирует на законопроект о мобилизации и его измененной версии, а также массированные обстрелы Украины.

Посмотреть эфир можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

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Владимир Фесенко также прокомментирует новые системы мобилизации, пять шагов для победы над Россией от Кулебы и возможный конфликт Залужного и Зеленского.

Напомним, народные депутаты Украины могут убрать несколько пунктов из скандального законопроекта №10378 о мобилизации. На этой неделе будет выработан более компромиссный вариант, который может позволить проголосовать за него в сессионном зале.

Также мы писали, что ночью и утром 2 января российские оккупанты повторили массированную атаку с использованием разного типа вооружения, как это было 29 декабря. Украинская ПВО уничтожила почти все вражеские цели, но есть разрушения в результате падения обломков. Главнокомандующий Валерий Залужный рассказал, что Воздушные силы во взаимодействии с подразделениями Сил обороны Украины уничтожили 72 вражеских цели.

Добавим, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на очередную атаку РФ на Киев. По его словам, российский диктатор Владимир Путин ужесточает террор против нашего государства.

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