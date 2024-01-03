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Змінена версія законопроєкту про мобілізацію та масовані обстріли — ефір Новини.LIVE

3 січня 2024 19:59
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Змінена версія законопроєкту про мобілізацію та масовані обстріли — ефір Новини.LIVE
Колаж Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Політолог Володимир Фесенко став гостем ефіру Вечір.LIVE. Він відреагує на законопроєкт про мобілізацію та його змінену версію, а також масовані обстріли України. 

Подивитися ефір можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

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Ефір Новини.LIVE

Володимир Фесенко також прокоментує нові системи мобілізації, пʼять кроків для перемоги над Росією від Кулеби та ймовірний конфлікт Залужного та Зеленського.

Нагадаємо, народні депутати України можуть прибрати декілька пунктів зі скандального законопроєкту №10378 про мобілізацію. Цього тижня буде напрацьований більш компромісний варіант, який може дозволити проголосувати за нього в сесійній залі. 

Також ми писали, що уночі та вранці 2 січня російські окупанти повторили масовану атаку з використанням різного типу озброєння, як це було 29 грудня. Українська ППО знищила майже всі ворожі цілі, але є руйнування внаслідок падіння уламків. Головнокомандувач Валерій Залужний розповів, що Повітряні сили у взаємодії із підрозділами Сил оборони України знищили 72 ворожі цілі.

Додамо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на чергову атаку РФ на Київ. За його словами, російський диктатор Володимир Путін посилює терор проти нашої держави.

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