Знания о ВИЧ спасают жизни — звезды присоединились к масштабной информкампании

Телеведущая Елена Кравец во время съемок проекта. Фото: Евгений Завгородний

1 декабря, во Всемирный день борьбы с ВИЧ, крупнейшая пациентская организация БО "100% Жизнь" запустила образовательную кампанию "Знания о ВИЧ спасают жизнь". Поэтому в социальных сетях, на телевидении, на стриминговых платформах стартует показ роликов, в которых снялись дизайнер одежды Иван Фролов, телеведущая Елена Кравец, лидер группы Onuka Ната Жижченко, олимпийский чемпион Жан Беленюк и блогер Олег Машуковский.

О проекте "Знания о ВИЧ спасают жизнь"

Целью проекта "Знания о ВИЧ спасают жизнь" является привлечение внимания украинцев к важности регулярного тестирования на ВИЧ, применение доконтактной профилактики и напоминания, что это хроническое заболевание с которым можно иметь полноценную жизнь: рожать здоровых детей, любить, строить карьеру и т.д. Единственным условием полноценной жизни есть регулярный прием препаратов.

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Посмотреть видео проекта можно по ссылке.

"Более двадцати лет назад я начал принимать АРВ-терапию. Сегодня я живу, имею семью, руководю крупнейшей пациентской организацией именно благодаря лекарствам. За двадцать лет изменилось многое: сегодня ВИЧ — это управляемое хроническое заболевание, которое не ограничивает вас в стремлении достигать собственных целей. Единственное, что ограничивает это незнание. Если вы не знаете о болезни, вы позволяете ей управлять собственной жизнью, поэтому этот проект — это напоминание, что даже в условиях полномасштабной войны, мы имеем возможность заботиться о собственном здоровье и здоровье близких", — подчеркнул глава БО "100% Жизни" Дмитрий Шерембей.

Важность знаний об этой болезни

Герои роликов рассказали об опыте тестирования на ВИЧ, переживаниях по осведомленности украинцев в этой тематике и призывом беспокоиться о своем здоровье.

Иван Фролов сказал, что образованность и регулярное тестирование — главные инструменты в борьбе и защищенности от вируса.

Дизайнер одежды Иван Фролов. Фото: Евгений Завгородний

"Я постоянно тестируюсь на ВИЧ, ведь это вопрос не только моего здоровья. Важно также говорить о том, что ВИЧ — это не приговор, с ним можно жить нормальную жизнь, если своевременно ее выявить и употреблять медикаменты", — отметил он.

Также он отметил, что тема ВИЧ становится более актуальной и острой из-за войны. Люди чаще контактируют с кровью других на фронте, во время спасательных работ и т.д. и риск инфицирования разными заболеваниями повышается, в том числе и ВИЧ. Поэтому так важно знать свой ВИЧ-статус и в случае необходимости принимать лекарства.

Елена Кравец в комментарии поделилась, что делала последний тест на ВИЧ, когда была беременной двойней.

"К сожалению, я не отношусь к типу людей, которые регулярно делают тест на ВИЧ, но я понимаю, что это важно делать. Этот проект заставляет задуматься меня о важности регулярного тестирования, ведь это касается не только моей безопасности, но и безопасности близких". Я надеюсь, это заставит задуматься и нашу аудиторию", — сказала она.

Телеведущая Елена Кравец. Фото: Евгений Завгородний

Что говорят известные люди о ВИЧ

На вопрос, чтобы она делала в случае обнаружения ВИЧ у близких и есть ли у нее страх перед вирусом, Елена ответила, что ВИЧ не такой страшный, как нам часто кажется. Надо просто овладеть собой и погрузиться в исследование вариантов поддержания здоровья.

Солистка группы Onuka Наталья Жижченко рассказала, что, несмотря на осведомленность общества о теме ВИЧ и доступность информации в СМИ, у современного человека нет полного и корректного понимания вируса. Большинство до сих пор воспринимает статус ВИЧ-положительного как приговор. Также она поделилась опытом тестирования на ВИЧ.

"Когда-то я была донором и, согласно процедуре, сдавала кровь для тестирования на ВИЧ. Могу сказать, что это был неприятный опыт. Пока ожидала результатов тестирования, я чуть не потеряла сознание от атмосферы в больнице. Я получила отрицательный результат, однако, всю процедуру я помню до сих пор, хотя с тех пор прошло около 15 лет. Я надеюсь, сейчас ситуация с тестированием и подходом к людям, которые сдают свою кровь изменилась", — заметила она.

Лидер группы Onuka Ната Жижченко. Фото: Евгений Завгородний

Проект реализовал клипмейкер и режиссер Юрий Движон в партнерстве с пациентской организацией БО "100% Жизнь". Кроме одноминутных видеороликов Юрий презентовал режиссерскую версию видео из интервью, в котором звезды делятся откровенными историями из своей жизни на тему ВИЧ.

"Я чувствую социальную ответственность как режиссер и человек, который может общаться с огромной аудиторией через свои работы. Мне хочется, чтобы, несмотря на все события, Украина была прогрессивной и толерантной страной. В этом году я понял, что кроме темы ЛГБТ в своих видео мне также интересная тема ВИЧ. Толчком к этому стали разговоры о вирусе с друзьями и близкими, которые, к сожалению, не все хорошо осведомлены в базовых вопросах этой темы", — прокомментировал Юрий свое участие в проекте "Знания о ВИЧ спасают жизнь".

Режиссер Юрий Движон

Что известно о благотворительной организации

БО "100% Жизнь" — крупнейшая пациентская организация, которая более 20 лет помогает людям с ВИЧ, и работает в каждом регионе Украины. Найти ближайший к вам пункт тестирования, или заказать оральный тест на ВИЧ на дом почтой, можно на сайте prozdorovia.in.ua.

Ситуация с борьбой со СПИДом в Украине

Всемирный день борьбы со СПИДом в этом году отмечается 35-й год. Начавшийся 1 декабря 1988 года по инициативе Всемирной организации здравоохранения Всемирный день борьбы со СПИДом должен обратить внимание общества на эту проблему.

Украина занимает одно из первых мест среди стран европейского региона по количеству ВИЧ-положительных. При этом накануне полномасштабного вторжения России в Украину наша страна демонстрировала чрезвычайный прогресс в борьбе с эпидемией. Однако каждый третий ВИЧ-положительный человек либо не знал свой ВИЧ-статус, либо остался вне медицинского надзора и, соответственно, не получал лечение (АРВ-терапию).

Отмечаем, что сегодня, несмотря на вызовы военного времени, тестирование и лечение ВИЧ, профилактика и сервисы доступны в Украине. Все о ВИЧ читайте по ссылке.

После начала полномасштабной войны России в Украине возник риск катастрофического дефицита лекарств для пациентов с ВИЧ. По экстренному запросу Центра общественного здоровья и крупнейшей пациентской организации БО "100% Жизнь", программа PEPFAR инвестировала 13 миллионов долларов в экстренную закупку лекарств.

Международные партнеры PEPFAR, USAID и Глобальный Фонд уже согласовали финансирование на закупку лекарств на следующие два года.

Напомним, люди с ВИЧ, принимающие терапию, живут обычной жизнью, как и все остальные. Однако многие вопросы вызывает тема ВИЧ-инфицированных военных — мы рассказали, безопасно ли им идти на фронт и могут ли они заразить других в случае ранения.