Знання про ВІЛ рятують життя — зірки долучилися до масштабної інформкампанії

Телеведуча Олена Кравець під час зйомок проєкту. Фото: Євген Завгородній

1 грудня, у Всесвітній день боротьби з ВІЛ, найбільша пацієнтська організація БО "100% Життя" запустила освітню кампанію "Знання про ВІЛ рятують життя". Тому в соціальних мережах, на телебаченні, на стрімінгових платформах стартує показ роликів, в яких знялись дизайнер одягу Іван Фролов, телеведуча Олена Кравець, лідерка гурту Onuka Ната Жижченко, олімпійський чемпіон Жан Беленюк та блогер Олег Машуковський.

Про проект "Знання про ВІЛ рятують життя"

Метою проекту "Знання про ВІЛ рятують життя" є привернення уваги українців до важливості регулярного тестування на ВІЛ, застосування доконтактної профілактики та нагадування, що це хронічне захворювання із яким можна мати повноцінне життя: народжувати здорових дітей, кохати, будувати кар'єру, тощо. Єдиною умовою повноцінного життя є регулярний прийом препаратів.

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Подивитися відео проекту можна за посиланням.

"Понад двадцять років тому я почав приймати АРВ-терапію. Сьогодні я живу, маю родину, керую найбільшою пацієнтською організацією саме завдяки лікам. За двадцять років змінилось багато: сьогодні ВІЛ — це кероване хронічне захворювання, яке не обмежує вас у прагненні досягати власних цілей. Єдине, що обмежує — це незнання. Коли ви не знаєте про хворобу, ви дозволяєте їй керувати власним життям. Тому цей проєкт — це нагадування, що навіть в умовах повномасштабної війни, ми маємо можливість дбати про власне здоров’я та здоров’я близьких", — наголосив голова БО "100% Життя" Дмитро Шерембей.

Важливість знань щодо цієї хвороби

Герої роликів розповіли про досвід тестування на ВІЛ, переживаннями щодо обізнаності українців у цій тематиці та закликом турбуватись про своє здоров'я.

Іван Фролов сказав, що освіченість та регулярне тестування є головними інструментами у боротьбі та захищеності від вірусу.

Дизайнер одягу Іван Фролов. Фото: Євген Завгородній

"Я постійно тестуюсь на ВІЛ, адже це питання не тільки мого здоров'я. Важливо також говорити про те, що ВІЛ — це не вирок, з ним можна жити нормальне життя, якщо вчасно його виявити та вживати медикаменти", — зазначив він.

Також він зауважив, що тема ВІЛ стає більш актуальною і гострою через війну. Люди частіше контактують з кров'ю інших на фронті, під час рятувальних робіт тощо і ризик інфікування різними захворюваннями підвищується, в тому числі і ВІЛ. Тому так важливо знати свій ВІЛ-статус і в разі потреби приймати ліки.

Олена Кравець у коментарі поділилась, що робила останній тест на ВІЛ коли була вагітною двійнею.

"На жаль, я не належу до типу людей, які регулярно роблять тест на ВІЛ, але я розумію, що це важливо робити. Цей проєкт змушує задуматись мене про важливість регулярного тестування, адже це стосується не тільки моєї безпеки, а й безпеки близьких. Я сподіваюсь, це змусить задуматись і нашу авдиторію", — сказала вона.

Телеведуча Олена Кравець. Фото: Євген Завгородній

Що кажуть відомі люди про ВІЛ

На питання, щоб вона робила у разі виявлення ВІЛ у близьких та чи є у неї страх перед вірусом, Олена відповіла, що ВІЛ не є таким страшним, як нам часто здається. Треба просто опанувати себе та зануритись у дослідження варіантів підтримки здоров'я.

Солістка гурту Onuka Наталя Жижченко розповіла, що попри обізнаність суспільства щодо теми ВІЛ та доступність інформації в ЗМІ, у сучасної людини немає повного та коректного розуміння про вірус. Більшість досі сприймає статус ВІЛ-позитивного як вирок. Також вона поділилась досвідом тестування на ВІЛ.

"Колись я була донором і, згідно з процедурою, здавала кров для тестування на ВІЛ. Можу сказати, що це був неприємний досвід. Доки очікувала на результати тестування, я ледь не зомліла через атмосферу в лікарні. Я отримала негативний результат, однак, всю процедуру я пам'ятаю досі, хоча з того часу пройшло приблизно 15 років. Я сподіваюсь, зараз ситуація із тестуванням і підходом до людей, які здають свою кров змінилась. Бо я часто спостерігаю, що медицина розвивається швидше, ніж наше уявлення про хворобу", — зауважила вона.

Лідерка гурту Onuka Ната Жижченко. Фото: Євген Завгородній

Проєкт реалізував кліпмейкер та режисер Юрій Двіжон у партнерстві із пацієнтською організацією БО "100% Життя". Окрім однохвилинних відеороликів, Юрій презентував режисерську версію відео з інтерв’ю, в якому зірки діляться відвертими історіями зі свого життя на тему ВІЛ.

"Я відчуваю соціальну відповідальність як режисер та людина, яка може спілкуватись з величезною авдиторією через свої роботи. Мені хочеться щоб, попри всі події, Україна була прогресивною та толерантною країною. Цього року я зрозумів, що крім теми ЛГБТ у своїх відео, мені також цікава тема ВІЛ. Поштовхом до цього стали розмови про вірус із друзями та близькими, які, на жаль, не всі добре обізнані в базових питаннях цієї теми", — прокоментував Юрій свою участь в проекті "Знання про ВІЛ рятують життя".

Режисер Юрій Двіжон

Що відомо про благодійну організацію

Довідково: БО "100% Життя" — найбільша пацієнтська організація, яка більше 20 років допомагає людям із ВІЛ, і працює у кожному регіоні України. Знайти найближчий до вас пункт тестування, або замовити оральний тест на ВІЛ додому поштою, можна на сайті prozdorovia.in.ua.

Ситуація з боротьбою зі СНІДом в Україні

Всесвітній день боротьби зі СНІДом цього року відзначається 35-й рік поспіль. Започаткований 1 грудня 1988 року з ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров'я, Всесвітній день боротьби зі СНІДом має звернути увагу суспільства на цю проблему.

Україна посідає одне з перших місць серед країн європейського регіону за кількістю ВІЛ-позитивних. При цьому напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну, наша країна демонструвала надзвичайний прогрес у боротьбі з епідемією. Проте кожна третя ВІЛ-позитивна людина або не знала свій ВІЛ-статус, або залишилася поза межами медичного нагляду і, відповідно, не отримувала лікування (АРВ-терапію).

Наголошуємо, що сьогодні, попри виклики воєнного часу, тестування та лікування ВІЛ, профілактика та сервіси є доступними в Україні. Все про ВІЛ читайте за посиланням.

Після початку повномасштабної війни Росії в Україні, виник ризик катастрофічного дефіциту ліків для пацієнтів із ВІЛ. На екстрений запит Центру громадського здоров'я та найбільшої пацієнтської організації БО "100% Життя", програма PEPFAR інвестувала 13 мільйонів доларів на екстрену закупівлю ліків.

Наразі міжнародні партнери PEPFAR, USAID та Глобальний Фонд вже погодили фінансування на закупівлю ліків на наступні два роки.

Нагадаємо, люди з ВІЛ, які приймають терапію, живуть звичайним життям, як і всі інші. Однак багато питань викликає тема ВІЛ-інфікованих військових — ми розповіли, чи безпечно їм йти на фронт та чи можуть вони заразити інших у випадку поранення.