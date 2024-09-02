Минобороны допустило к поставке в ВСУ бронетранспортер Хорунжий

Новый отечественный бронетранспортер "Хорунжий". Фото: Минобороны

К поставке в ВСУ был допущен новый отечественный бронетранспортер "Хорунжий", прошедший глубокую модернизацию советского БТР-60. Машина отличается повышенным уровнем защиты и мощности, а также может производиться в шести вариациях для различных боевых задач.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в понедельник, 2 сентября.

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К поставке в ВСУ был допущен новый отечественный бронетранспортер "Хорунжий". Он результат глубокой модернизации советского БТР-60 и отмечается значительно улучшенными характеристиками.

Бронетранспортер "Хорунжий". Фото: Минобороны

"Корпус нового украинского бронетранспортера изготовлен из высококачественной финской стали, что улучшило баллистическую защиту машины без увеличения ее массы", — говорится в сообщении.

Сообщается, что конструкция днища корпуса и специальных противоминных сидений уберегает десант от последствий взрыва на взрывных устройствах, эквивалентных 6 кг тротила.

"Хорунжий" значительно мощнее БТР-60. В новом БТР установлена современная электроника, камеры видеообзора, система кондиционирования и автономный генератор, позволяющий бронемашине функционировать при выключенном двигателе", — отметили в Минобороны.

Кроме того, он может производиться в шести вариациях: линейный бронетранспортер, транспортировщик личного состава, санитарно-эвакуационная, ремонтно-эвакуационная, командно-штабная и самоходная минометная машина.