Міноборони допустило до постачання у ЗСУ бронетранспортер Хорунжий

Новий вітчизняний бронетранспортер "Хорунжий". Фото: Міноборони

До постачання у ЗСУ було допущено новий вітчизняний бронетранспортер "Хорунжий", який пройшов глибоку модернізацію радянського БТР-60. Машина відзначається підвищеним рівнем захисту та потужності, а також може виготовлятися у шести варіаціях для різних бойових завдань.

Про це повідомила пресслужба Міноборони у понеділок, 2 вересня.

Читайте також:

Оборонне відомство допустило до постачання український бронетранспортер

До постачання у ЗСУ було допущено новий вітчизняний бронетранспортер "Хорунжий". Він є результатом глибокої модернізації радянського БТР-60 та відзначається значно покращеними характеристиками.

Бронетранспортер "Хорунжий". Фото: МІноборони

"Корпус нового українського бронетранспортера виготовлений із високоякісної фінської сталі, що покращило балістичний захист машини без збільшення її маси", — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що конструкція днища корпусу та спеціальних протимінних сидінь уберігають десант від наслідків підриву на вибухових пристроях, еквівалентних 6 кг тротилу.

""Хорунжий" значно потужніший за БТР-60. У новому БТР встановлена сучасна електроніка, камери відеоогляду, система кондиціонування і автономний генератор, що дозволяє бронемашині функціонувати при вимкненому двигуні", — зазначили в Міноборони.

Крім того, він може вироблятися у шести варіаціях: лінійний бронетранспортер, транспортувальник особового складу, санітарно-евакуаційна, ремонтно-евакуаційна, командно-штабна та самохідна мінометна машини.