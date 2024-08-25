Зеленский сообщил о занятии двух населенных пунктов в Курской области

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Курской области Вооруженные силы Украины зашли еще в два населенных пункта. Продвижение Сил обороны продолжается.

Об этом Зеленский сообщил в воскресенье, 25 августа.

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"Есть продвижение наших сил в Курской области от 1 до 3 километров. Взяли под контроль еще два населенных пункта. Продолжаются активные действия в отношении еще одного населенного пункта. Есть пополнение обменного фонда", — заявил президент

Глава государства подчеркнул, что операция продолжается, и украинские военные продолжают активные действия, направленные на освобождение территорий от российских оккупантов. Он добавил, что пополнение обменного фонда свидетельствует об успехах в захвате военнопленных, что может сыграть немаловажную роль в будущих обменах.

"Украина продолжает демонстрировать свой несокрушимый дух и решительность в борьбе за свою независимость, продвигаясь в освобождении оккупированных территорий", — отметил глава государства.

Удар по Краматорску

Зеленский также сообщил новые подробности о последствиях обстрела российскими Краматорскими захватчиками.

"Весь день сегодня в Краматорске продолжался разбор завалов после удара российской ракеты. Пострадали, в частности, журналисты - съемочная группа агентства Routers. Граждане Украины, Америки и Британии. Обычная городская гостиница была разрушена российским "искандером"", — отметил Зеленский.

Глава государства отметил, что удар был нанесен целенаправленно и продуман. От этого удара семь человек пострадали, один человек, британский журналист, погиб.

"Мои соболезнования родным и близким. И это ежедневный продолжающийся российский террор, потому что у России есть возможность продолжать", — подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что сегодня удары также были нанесены по Сумщине с применением КАБ, а также по Харьковщине, Херсонщине и Донбассу. Президент отметил, что цивилизованный мир не должен прекращать давление на Россию, чтобы остановить ее преступления.

"Я благодарю всех наших партнеров, которые действительно помогают, всех лидеров, работающих вместе с нами ради более надежной нашей защиты, более надежных наших позиций", — подчеркнул президент.

При этом он подчеркнул, что промедление приведет лишь к еще большим потерям. По его словам, необходимо и дальше делать все, чтобы россияне потерпели неудачу.